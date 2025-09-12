Metsola a blocat momentul de reculegere pentru Charlie Kirk în Parlamentul European
- Iulia Moise
- 12 septembrie 2025, 09:32
O dezbatere aprinsă a izbucnit joi în Parlamentul European după ce președinta Roberta Metsola a respins cererea unor grupuri de dreapta de a ține un moment de reculegere pentru Charlie Kirk, influentul comentator conservator american ucis cu o zi înainte în timpul unui eveniment public.
Inițiativa, promovată de europarlamentarul suedez Charlie Weimers, a generat reacții divergente și a adus în prim-plan tensiunea dintre procedurile instituționale și exprimarea simbolică a solidarității.
Moment de reculegere, refuzat în plenul Parlamentului European
Demersul pentru organizarea unui moment de reculegere a venit imediat după vestea uciderii lui Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, care a fost împușcat în timp ce vorbea la Utah Valley University.
Weimers, membru al grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), a argumentat că gestul ar fi reprezentat o declarație puternică privind protejarea libertății de exprimare.
Sprijinul nu a întârziat să apară din partea formațiunilor de dreapta și de extremă dreapta, care au văzut în această propunere un semn de recunoaștere a luptei politice duse de Kirk.
René Aust, eurodeputat german și lider al grupului Europe of Sovereign Nations, a afirmat că „asasinarea lui Kirk ne amintește de importanța apărării libertăților fundamentale, chiar și în societățile democratice.”
Proceduri, proteste și reacții divergente
Roberta Metsola a respins însă solicitarea, invocând regulamentul intern, conform căruia momentele de reculegere pot fi anunțate doar de președinte la începutul unei sesiuni plenare.
„Dacă există o cerere oficială, ea poate fi analizată pentru următoarea sesiune, în octombrie”, a transmis purtătorul său de cuvânt.
Ca alternativă, Weimers a primit dreptul de a ridica un punct de procedură și de a face o declarație despre tragedie.
Încercarea acestuia de a ceda restul timpului unui moment de reculegere a fost însă întreruptă de vicepreședinta Katarina Barley, fapt care a stârnit nemulțumirea vizibilă a deputaților de dreapta, care au bătut cu pumnii în birouri și au strigat.
În contrapondere, reprezentanții grupurilor centriste și de stânga au aplaudat decizia conducerii Parlamentului.
Momentul de reculegere și implicațiile politice
Decizia de a nu aproba un moment de reculegere ridică întrebări mai largi despre modul în care Parlamentul European gestionează simbolurile politice într-un climat polarizat.
Pentru dreapta, gestul ar fi fost un semn de solidaritate transatlantică, dar și o reafirmare a valorii libertății de exprimare.
Pentru centrul și stânga, refuzul a fost o chestiune de respectare a procedurilor și de evitare a instrumentalizării unui eveniment tragic.
Pe fond, cazul scoate la iveală provocările cu care instituțiile europene se confruntă atunci când tragedii externe devin parte a agendei politice interne.
Într-un moment în care polarizarea politică se accentuează atât în Europa, cât și în Statele Unite, gesturi aparent simbolice, precum un moment de reculegere, capătă o semnificație geopolitică. Este de așteptat ca subiectul să revină pe agenda următoarei sesiuni plenare, mai ales că incidentul a avut un puternic ecou în rândul liderilor conservatori americani, inclusiv al fostului președinte Donald Trump.
