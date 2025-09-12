Metsola a blocat momentul de reculegere pentru Charlie Kirk în Parlamentul European

O dezbatere aprinsă a izbucnit joi în Parlamentul European după ce președinta Roberta Metsola a respins cererea unor grupuri de dreapta de a ține un moment de reculegere pentru Charlie Kirk, influentul comentator conservator american ucis cu o zi înainte în timpul unui eveniment public.

Inițiativa, promovată de europarlamentarul suedez Charlie Weimers, a generat reacții divergente și a adus în prim-plan tensiunea dintre procedurile instituționale și exprimarea simbolică a solidarității.

Demersul pentru organizarea unui moment de reculegere a venit imediat după vestea uciderii lui Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, care a fost împușcat în timp ce vorbea la Utah Valley University.

Weimers, membru al grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), a argumentat că gestul ar fi reprezentat o declarație puternică privind protejarea libertății de exprimare.

Sprijinul nu a întârziat să apară din partea formațiunilor de dreapta și de extremă dreapta, care au văzut în această propunere un semn de recunoaștere a luptei politice duse de Kirk.

René Aust, eurodeputat german și lider al grupului Europe of Sovereign Nations, a afirmat că „asasinarea lui Kirk ne amintește de importanța apărării libertăților fundamentale, chiar și în societățile democratice.”

Roberta Metsola a respins însă solicitarea, invocând regulamentul intern, conform căruia momentele de reculegere pot fi anunțate doar de președinte la începutul unei sesiuni plenare.

„Dacă există o cerere oficială, ea poate fi analizată pentru următoarea sesiune, în octombrie”, a transmis purtătorul său de cuvânt.

Ca alternativă, Weimers a primit dreptul de a ridica un punct de procedură și de a face o declarație despre tragedie.

Încercarea acestuia de a ceda restul timpului unui moment de reculegere a fost însă întreruptă de vicepreședinta Katarina Barley, fapt care a stârnit nemulțumirea vizibilă a deputaților de dreapta, care au bătut cu pumnii în birouri și au strigat.

În contrapondere, reprezentanții grupurilor centriste și de stânga au aplaudat decizia conducerii Parlamentului.

Decizia de a nu aproba un moment de reculegere ridică întrebări mai largi despre modul în care Parlamentul European gestionează simbolurile politice într-un climat polarizat.

Pentru dreapta, gestul ar fi fost un semn de solidaritate transatlantică, dar și o reafirmare a valorii libertății de exprimare.

Pentru centrul și stânga, refuzul a fost o chestiune de respectare a procedurilor și de evitare a instrumentalizării unui eveniment tragic.

Pe fond, cazul scoate la iveală provocările cu care instituțiile europene se confruntă atunci când tragedii externe devin parte a agendei politice interne.

Într-un moment în care polarizarea politică se accentuează atât în Europa, cât și în Statele Unite, gesturi aparent simbolice, precum un moment de reculegere, capătă o semnificație geopolitică. Este de așteptat ca subiectul să revină pe agenda următoarei sesiuni plenare, mai ales că incidentul a avut un puternic ecou în rândul liderilor conservatori americani, inclusiv al fostului președinte Donald Trump.