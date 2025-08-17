International

Meta continuă schimbările la nivelul diviziei de inteligență artificială. Ar putea urma noi concedieri

Meta continuă schimbările la nivelul diviziei de inteligență artificială. Ar putea urma noi concedieriMeta / sursa foto: dreamstime.com
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Meta Platforms se află în plin proces de reorganizare a diviziei de inteligență artificială. Planul prevede împărțirea unității Superintelligence Labs în patru echipe: un nou laborator „TBD Lab” („to be determined”), o echipă de produse care va include asistentul Meta AI, o echipă de infrastructură și laboratorul Fundamental AI Research (FAIR), dedicat proiectelor de cercetare pe termen lung.

Meta, a patra restructurare din ultimele șase luni

Meta nu a oferit comentarii oficiale, iar informațiile nu au putut fi verificate de Reuters. Reorganizarea survine într-un context de competiție intensă în Silicon Valley pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

CEO-ul Mark Zuckerberg accelerează eforturile pentru crearea de inteligență artificială generală – sisteme capabile să depășească capacitățile cognitive umane – și pentru identificarea unor noi surse de venit pentru companie.

Provocări pentru gigantul din tehnologie

Deciziile au fost luate după plecarea unor membri-cheie din conducere și după primirea rezervată a modelului open-source Llama 4.

Dacia Logan revine sub un nou nume. Unde va fi produs primul model
Dacia Logan revine sub un nou nume. Unde va fi produs primul model
Pacienții vor putea raporta situațiile în care au fost îndrumați abuziv către servicii medicale private
Pacienții vor putea raporta situațiile în care au fost îndrumați abuziv către servicii medicale private
Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg. Sursa foto: Facebook

În același timp, Meta a obținut finanțare de la PIMCO și Blue Owl Capital pentru a investi 29 de miliarde de dolari în extinderea centrelor de date din zonele rurale din Louisiana.

Meta, despre investițiile pregătite

În iulie, Zuckerberg a anunțat către că va investi de sute de miliarde de dolari în noi centre de date dedicate AI.

Luna trecută, compania și-a majorat prognoza de cheltuieli de capital cu 2 miliarde de dolari, ajungând la un interval de 66–72 miliarde. Compania a avertizat că în 2026 ritmul de creștere a investițiilor va depăși nivelul din 2025, pe fondul costurilor ridicate pentru infrastructură și pentru recrutarea cercetătorilor de top. La începutul anului, compania a concediat peste 3.700 de angajați.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:10 - Tenis. Sinner și Alcaraz, adversari în finala de la Cincinnati
14:01 - Gigi Becali susține măsurile Guvernului Bolojan
13:54 - Tragerea Loto, 17 august 2025. Peste 10 milioane de euro puse în joc. Numerele câștigătoare
13:41 - Dacia Logan revine sub un nou nume. Unde va fi produs primul model
13:35 - Râsul reduce semnificativ anxietatea și îmbunătățește satisfacția față de viață
13:28 - Meta continuă schimbările la nivelul diviziei de inteligență artificială. Ar putea urma noi concedieri

Proiecte speciale