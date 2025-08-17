International Meta continuă schimbările la nivelul diviziei de inteligență artificială. Ar putea urma noi concedieri







Meta Platforms se află în plin proces de reorganizare a diviziei de inteligență artificială. Planul prevede împărțirea unității Superintelligence Labs în patru echipe: un nou laborator „TBD Lab” („to be determined”), o echipă de produse care va include asistentul Meta AI, o echipă de infrastructură și laboratorul Fundamental AI Research (FAIR), dedicat proiectelor de cercetare pe termen lung.

Meta nu a oferit comentarii oficiale, iar informațiile nu au putut fi verificate de Reuters. Reorganizarea survine într-un context de competiție intensă în Silicon Valley pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

CEO-ul Mark Zuckerberg accelerează eforturile pentru crearea de inteligență artificială generală – sisteme capabile să depășească capacitățile cognitive umane – și pentru identificarea unor noi surse de venit pentru companie.

Deciziile au fost luate după plecarea unor membri-cheie din conducere și după primirea rezervată a modelului open-source Llama 4.

În același timp, Meta a obținut finanțare de la PIMCO și Blue Owl Capital pentru a investi 29 de miliarde de dolari în extinderea centrelor de date din zonele rurale din Louisiana.

În iulie, Zuckerberg a anunțat către că va investi de sute de miliarde de dolari în noi centre de date dedicate AI.

Luna trecută, compania și-a majorat prognoza de cheltuieli de capital cu 2 miliarde de dolari, ajungând la un interval de 66–72 miliarde. Compania a avertizat că în 2026 ritmul de creștere a investițiilor va depăși nivelul din 2025, pe fondul costurilor ridicate pentru infrastructură și pentru recrutarea cercetătorilor de top. La începutul anului, compania a concediat peste 3.700 de angajați.