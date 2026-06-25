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Meseria care aduce venituri mari, dar și un risc ridicat de accidente mortale. Cifre îngrijorătoare

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Meseria care aduce venituri mari, dar și un risc ridicat de accidente mortale. Cifre îngrijorătoarefonduri europene. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

În spatele unei activități esențiale pentru economie se ascunde o realitate dură. Agricultura este în continuare una dintre cele mai riscante meserii din Germania, iar statisticile din 2025 arată că, în medie, un fermier și-a pierdut viața în fiecare săptămână din cauza unui accident de muncă. Cele mai expuse sunt persoanele care lucrează în zootehnie și cele care repară utilaje agricole, potrivit unui raport publicat de instituția germană responsabilă cu asigurările sociale pentru agricultură, silvicultură și horticultură (SVLFG), arată Agraheute.

O meserie periculoasă. Peste 30.000 de accidente într-un singur an

În 2025 au fost raportate 30.503 accidente de muncă în agricultura germană, cu aproximativ 4,6% mai puține decât în anul precedent. Cu toate acestea, 58 de persoane și-au pierdut viața în urma acestor incidente.

Cele mai expuse sunt persoanele care lucrează în ferme zootehnice. În acest sector au fost înregistrate 12.089 de accidente, dintre care 13 au fost mortale. Un număr similar de decese a fost consemnat și în rândul celor care repară și întrețin utilaje agricole, unde au fost raportate 7.458 de accidente.

Agricultură

Sursă foto: Freepik

Silvicultura, pe aceeași listă

În silvicultură au fost înregistrate 4.454 de accidente, iar în horticultură s-au produs 17.682 de incidente, dintre care 10 s-au soldat cu decese.

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Conform metodologiei SVLFG, sunt incluse în statistică doar accidentele care au necesitat cel puțin trei zile de recuperare sau concediu medical.

Conform raportului, cele mai multe accidente implică tineri cu vârste între 19 și 25 de ani. În schimb, cele mai multe decese sunt înregistrate în rândul persoanelor de peste 70 de ani, categorie în care consecințele accidentelor sunt, de regulă, mai grave.

Vara, perioada cu cele mai multe accidente

Statistica evidențiază și o diferență sezonieră. Luna iulie este cea mai periculoasă pentru fermieri, concentrând 9,3% din totalul accidentelor raportate. La polul opus se află luna decembrie, când se înregistrează doar 6,6% din incidente.

Deși numărul total al accidentelor este în scădere, datele arată că agricultura continuă să fie una dintre cele mai periculoase ocupații, iar activitățile din zootehnie și cele care implică utilaje agricole rămân cele mai expuse riscurilor.

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