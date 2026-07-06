Mesajul-surpriză a lui Mihai Gâdea, de la Washington

În marja evenimentelor organizate la Washington pentru celebrarea a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite, Mihai Gâdea a avut o întrevedere cu Secretarul de stat american Marco Rubio.

Ulterior, jurnalistul a publicat pe contul său de Instagram un mesaj în care a descris întâlnirea și a transmis felicitări poporului american cu ocazia Zilei Independenței.

„Unele fotografii surprind mai mult decât un moment, surprind oameni, valori și prietenii.

A fost o adevărată plăcere să îl întâlnesc pe secretarul de stat Marco Rubio, al cărui parcurs personal reflectă curajul, determinarea și convingerea că orice este posibil într-o națiune întemeiată pe libertate și oportunități. Ca fiu al unor imigranți cubanezi, povestea sa continuă să inspire mulți oameni, fiind o dovadă a Visului American.

În timp ce Statele Unite sărbătoresc 250 de ani de istorie, transmit cele mai sincere felicitări poporului american. Fie ca valorile care au modelat această mare națiune – libertatea, democrația, oportunitatea și reziliența – să continue să inspire generațiile viitoare. La mulți ani de Ziua Independenței, iar prietenia durabilă dintre Statele Unite și România să devină și mai puternică în anii care vor urma.”

Marco Rubio ocupă funcția de secretar de stat al Statelor Unite și este principalul responsabil al diplomației americane. Întâlnirea a avut loc în contextul manifestărilor dedicate aniversării unui sfert de mileniu de la adoptarea documentului care a stat la baza formării statului american.