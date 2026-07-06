Social

Mesajul-surpriză a lui Mihai Gâdea, de la Washington

Comentează știrea
Mesajul-surpriză a lui Mihai Gâdea, de la Washington
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News

În marja evenimentelor organizate la Washington pentru celebrarea a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite, Mihai Gâdea a avut o întrevedere cu Secretarul de stat american Marco Rubio.

Ulterior, jurnalistul a publicat pe contul său de Instagram un mesaj în care a descris întâlnirea și a transmis felicitări poporului american cu ocazia Zilei Independenței.

„Unele fotografii surprind mai mult decât un moment, surprind oameni, valori și prietenii.

A fost o adevărată plăcere să îl întâlnesc pe secretarul de stat Marco Rubio, al cărui parcurs personal reflectă curajul, determinarea și convingerea că orice este posibil într-o națiune întemeiată pe libertate și oportunități. Ca fiu al unor imigranți cubanezi, povestea sa continuă să inspire mulți oameni, fiind o dovadă a Visului American.

În timp ce Statele Unite sărbătoresc 250 de ani de istorie, transmit cele mai sincere felicitări poporului american. Fie ca valorile care au modelat această mare națiune – libertatea, democrația, oportunitatea și reziliența – să continue să inspire generațiile viitoare. La mulți ani de Ziua Independenței, iar prietenia durabilă dintre Statele Unite și România să devină și mai puternică în anii care vor urma.”

Marco Rubio ocupă funcția de secretar de stat al Statelor Unite și este principalul responsabil al diplomației americane. Întâlnirea a avut loc în contextul manifestărilor dedicate aniversării unui sfert de mileniu de la adoptarea documentului care a stat la baza formării statului american.

Stiri calde

15:58 - Firmele care au accesat fonduri europene, vizate de controale ANAF. Facilitatea fiscală aflată în centrul disputei
15:49 - Schimbare în Fâșia Gaza. Guvernul local s-a dizolvat pentru a lăsa locul comitetului tehnocrat susținut de Donald Trump
15:40 - CAB a anulat decizia privind Comitetul pentru legile Justiției înființat de Ilie Bolojan
15:39 - Mesajul-surpriză a lui Mihai Gâdea, de la Washington
15:30 - Rezultate Bacalaureat 2026. Ce le transmite ministrul Educației elevilor care nu reușesc să promoveze examenul
15:22 - Ministerul de Externe de la Chișinău: Moldoveni aflați în Rusia, presați să semneze contracte cu armata rusă
15:14 - Florin Cîțu și Vlad Voiculescu, schimb de acuzații privind achiziția vaccinurilor COVID. „A fost o afacere strict PNL...
15:02 - Mesajul lui Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, cu ocazia Zilei Naționale a SUA

HAI România!

Campaniile electorale - superafacere pentru canidați!

Campaniile electorale - superafacere pentru canidați!

Constituția? O vorbă de dânșii inventată! Hai LIVE cu Turcescu

Constituția? O vorbă de dânșii inventată! Hai LIVE cu Turcescu

Omul care a scindat Partidul Republican!

Omul care a scindat Partidul Republican!

Proiecte speciale