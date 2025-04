International Meryl Streep în discuții pentru a se alătura „Cronicilor din Narnia”







Meryl Streep este în negocieri pentru a prelua rolul lui Aslan în viitorul film „Narnia” regizat de Greta Gerwig. Conform Nexus Point News, Streep, în vârstă de 79 de ani, este pregătită să joace în această producție Netflix, care va fi adaptată după „The Magician's Nephew” - al șaselea roman din seria „Narnia” de C.S. Lewis, dar care este primul din punct de vedere cronologic, scrie The Guardian.

Meryl Streep în rolul lui Aslan

În cărțile „Narnia”, Aslan este un leu nobil și aproape omniscient, adesea perceput ca o alegorie a lui Iisus. „The Magician's Nephew” urmărește povestea a doi copii, Digory Kirke și Polly Plummer, care descoperă o lume magică cu ajutorul unchiului lui Digory,

Andrew. Daniel Craig este, de asemenea, în discuții pentru a juca în film, iar speculațiile sugerează că ar putea interpreta rolul unchiului. Charli XCX este, de asemenea, considerată pentru un rol, despre care se zvonește că ar fi Jadis, vrăjitoarea albă.

Meryl Streep a mai colaborat cu Gerwig

Acest film va fi prima producție a lui Gerwig de la succesul „Barbie”, care a generat peste 1,4 miliarde de dolari la box office-ul global.

Ea a semnat pentru opțiunea Netflix a seriei lui Lewis în 2020; filmul va fi lansat la nivel mondial în format IMAX pe 26 noiembrie 2026, înainte de a fi disponibil pe platformele de streaming.

Streep a mai colaborat cu Gerwig într-o altă adaptare a unui clasic al literaturii pentru copii: versiunea din 2019 a romanului „Little Women” de Louisa May Alcott. Actrița nu a mai apărut pe marele ecran din 2021, când a jucat în „Don't Look Up”, dar se zvonește că va reveni pentru o continuare a filmului „The Devil Wears Prada” în acest an.

Ronald Pickup și David Suchet, actorii care au dat voce lui Aslan

Ronald Pickup și David Suchet au fost printre actorii care au dat voce lui Aslan în celebrele producții BBC TV și radio ale „Cronicilor din Narnia”, în timp ce Liam Neeson a preluat acest rol în cele trei filme „Narnia” realizate între 2005 și 2010.

Alte filme care au reinterpretat zeități feminine includ „Dogma” (Alanis Morissette), „The Shack” (Octavia Spencer) și viitorul film „Jesus Christ Superstar” (Cynthia Erivo). Whoopi Goldberg a jucat rolul lui Dumnezeu de două ori, în „Little Bit of Heaven” și „It's a Very Merry Muppet Christmas”.