Melania Trump, autobiografie audio narată cu vocea sa recreată de AI

Primă Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a anunțat lansarea audiobook-ului autobiografic „Melania”, o producție inedită în care povestea este redată de propria ei voce generată de inteligență artificială.

Tehnologia vocală a fost realizată în colaborare cu ElevenLabs, o companie americană cunoscută pentru soluțiile sale avansate de clonare vocală.

Melania a anunțat proiectul pe platforma X (fostul Twitter), unde a transmis un mesaj sugestiv despre viitorul industriei editoriale: „Să înceapă viitorul publicării. Sunt onorată să vă prezint Melania audiobook-ul cu inteligenţă artificială – narat cu propria mea voce folosind în întregime inteligenţa artificială.”

Este pentru prima dată când un fost lider sau membru al unei familii prezidențiale din SUA lansează o lucrare autobiografică în acest format tehnologic. Inițiativa ei atrage atenția asupra modului în care AI poate remodela relația dintre autor și cititor, oferind o experiență personalizată chiar și fără prezența fizică a naratorului.

A NEW ERA IN PUBLISHING I am honored to bring you Melania – The AI Audiobook – narrated entirely using artificial intelligence in my own voice.

Let the future of publishing begin.

Exclusively: https://t.co/xIfkkmL4YC pic.twitter.com/ab4Qb43AOC

— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) May 22, 2025