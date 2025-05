International Melania Trump, despre noua lege privind răzbunarea online: O victorie națională







Soția președintelui american, Melania Trump, susține proiectul de lege, semnat de Donald Trump, care face ilegală postarea aşa-numitei „pornografii din răzbunare” şi a conţinutului explicit „deepfake”.

Melania Trump, despre noua lege

Legea Take It Down incriminează postarea de „imagini intime” - reale sau generate de inteligenţa artificială - online fără consimţământul unei persoane şi solicită companiilor tehnologice să elimine conţinutul în termen de 48 de ore.

Melania Trump a susţinut proiectul de lege încă de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, susţinând că copiii trebuie să fie protejaţi de „comportamentele online răutăcioase şi dureroase”. proiectul de lege este al şaselea act legislativ semnat de Trump în cel de-al doilea mandat al său, preşedintele preferând adesea să îşi pună în aplicare agenda prin decrete.

Copiii ar putea fi protejați de exploatarea online

„Oricine distribuie în mod intenţionat imagini explicite fără consimţământul subiectului va face până la trei ani de închisoare”, a spus Trump. Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat anterior că soția președintelui american a fost „esenţială” în adoptarea proiectului de lege în Congres.

Prima Doamnă a descris noua lege drept o „victorie naţională care va ajuta părinţii şi familiile să protejeze copiii de exploatarea online”.

„Această legislaţie este un pas puternic înainte în eforturile noastre de a ne asigura că fiecare american, în special tinerii, se pot simţi mai bine protejaţi împotriva abuzurilor asupra imaginii sau identităţii lor”, a adăugat ea.

Melania Trump i-a îndemnat pe membrii Congresului să adopte legea în martie. „Este sfâşietor să vezi cum tinerii adolescenţi, în special fetele, se confruntă cu provocările copleşitoare reprezentate de conţinutul online rău intenţionat, precum deepfakes”, a declarat prima doamnă în timpul unei mese rotunde care a discutat proiectul de lege la 3 martie.

Proiectul de lege, suținut și de Paris Hilton

Proiectul de lege a fost susţinut de și Paris Hilton, care l-a numit „un pas crucial spre eliminarea schimbului de imagini online fără consimţământ”. Și companiile de tehnologie, printre care Meta, TikTok şi Google, au încurajat acest proiect.

Apărătorii drepturilor digitale şi ai libertăţii de exprimare sunt de părere că aceasta ar putea duce la cenzurarea conţinutului legitim, inclusiv a pornografiei legale, a conţinutului LGBT şi a criticilor guvernului.

„Deşi protejarea victimelor acestor încălcări odioase ale vieţii private este un obiectiv legitim, bunele intenţii nu sunt suficiente pentru a face o politică bună”, a declarat grupul de apărare a drepturilor digitale Electronic Frontier Foundation.