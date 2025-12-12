Meghan Markle își face propriul „moment nostalgic”. Fanii se întreabă dacă totul e doar marketing

Meghan Markle și Prințul Harry se implică într-un nou proiect care readuce în prim-plan o parte importantă din copilăria ducesei, potrivit publicației Politico.

Cei doi vor fi producători executivi ai documentarului „Cookie Queens”, un film care urmărește universul activităților Girl Scouts în timpul sezonului anual de vânzare a celebrelor prăjituri.

Potrivit publicației Deadline, documentarul explorează „o poveste a maturizării despre bucuriile, presiunile și punctele sensibile împletite într-una dintre cele mai îndrăgite tradiții americane: sezonul prăjiturilor Girl Scout Cookie”.

Filmul este regizat de Alysa Nahmias și este programat să fie prezentat în 2026 la Festivalul Sundance, în secțiunea Family Matinee.

Descrierea oficială precizează că producția este „captivantă, sinceră și plină de emoție” și urmărește patru fete cu vârste între 5 și 12 ani, alături de familiile lor, pe parcursul perioadei intense a vânzărilor de prăjituri.

Potrivit prezentării, „pentru aceste Girl Scouts, vânzarea prăjiturilor nu este vorba doar despre Thin Mints și sororitate — este o lecție accelerată de antreprenoriat”.

Pentru Meghan Markle, implicarea în proiect are o dimensiune personală, deoarece în copilărie a fost membră Girl Scouts în California.

Într-o declarație citată de Deadline, ducesa a afirmat:

„Ca fostă Girl Scout, cu mama mea ca lider de trupă, am o afinitate personală pentru acest film și sunt mândră că toate conversațiile și colaborările noastre au dus la parteneriatul dintre Archewell Productions și această echipă premiată pentru a produce executiv acest documentar incredibil de captivant”.

Meghan a adăugat că primele imagini vizionate au atras-o imediat:

„Când am văzut primele secvențe ale documentarului, a fost clar că este un proiect în care dorim să fim implicați. Punctul de vedere creativ, tonul îndrăzneț, dar umanizator al regiei și perspectiva din culise asupra unei tradiții nostalgice și totodată moderne a sezonului Girl Scout Cookie sunt absolut irezistibile”.

Documentarul este realizat în parteneriat de Archewell Productions, Beautiful Stories și AJNA Films. În contextul extinderii activităților de producție, Meghan și Harry au încheiat în 2020 un acord cu Netflix, estimat de People la aproximativ 100 de milioane de dolari, iar în 2024 au anunțat prelungirea colaborării pentru un nou acord multi-anual.

În aprilie, ducesa a publicat imagini din copilărie în uniforma de „Brownie”, pentru a marca lansarea podcastului Confessions of a Female Founder.„A fi antreprenor poate începe de tânăr. (Apropo, după atâția ani, încă vând fursecuri!) 🍪”,a scris Meghan, referindu-se și la prăjiturile As Ever, brandul lansat de ea anul acesta.

Prezentarea documentarului survine la scurt timp după difuzarea specialului With Love, Meghan: Holiday Celebration, lansat pe 3 decembrie.

În program, Meghan apare alături de sportiva Naomi Osaka, gătește alături de chef Tom Colicchio și petrece o zi festivă cu prietene apropiate. Prințul Harry are o scurtă apariție spre finalul episodului.

Lindsay Jill Roth, prietenă și colaboratoare a ducesei, a declarat pentru People despre filmarea segmentului său:

„Atmosfera a fost uimitoare. Am simțit instantaneu ca o zi în familie. Atât de cald, atât de distractiv, atât de ușor. Am fost doar noi înșine.”