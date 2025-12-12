De la curcubeu la plictis. Evoluția stilului lui Meghan Markle, explicată de designerul ei

Stilul vestimentar al Ducesei de Sussex, Meghan Markle, a primit recent aprecieri din partea unei persoane care o cunoaște foarte bine: designerul care a creat rochia ei de mireasă. Clare Waight Keller, creatoarea rochiei fără umeri purtată de Meghan la nunta cu Prințul Harry în 2018, a vorbit despre evoluția alegerilor vestimentare ale Ducesei într-un interviu acordat publicației The Telegraph.

„Ceea ce este interesant la Meghan este că știe ce îi place”, a declarat Waight Keller, care lucrează în prezent ca director creativ la Uniqlo.

„Și-a evoluat foarte mult stilul până la ceea ce vedem acum — un garderobă minimalistă, elegantă, atemporală și destul de monocromă. Știe ce arată bine.”

În timp ce femeile din familia regală britanică sunt cunoscute pentru utilizarea culorilor îndrăznețe în vestimentație, Meghan a optat pentru nuanțe mai sobre în perioada în care a fost membru activ al familiei regale. Ducesa de Sussex a explicat motivația acestei alegeri în seria Netflix Harry & Meghan:

„Majoritatea timpului cât am fost în Marea Britanie, rar purtam culoare. Era un gând în asta”, a spus Meghan.

„Din câte am înțeles, nu ai voie să porți aceeași culoare cu Majestatea Sa [Regina Elizabeth] la un eveniment de grup, dar nici cu alți membri seniori ai familiei”, a adăugat ea, referindu-se la Kate Middleton și Regina Camilla.

Meghan a continuat:

„Așa că m-am gândit: 'Care e o culoare pe care probabil nu o vor purta niciodată?' Camel, bej, alb. Așa că purtam multe nuanțe muted, dar era și ca să mă integrez. Nu încercam să ies în evidență aici. Nu exista nicio versiune a mea care să se alăture acestei familii și să nu fac tot ce pot ca să mă potrivesc. Nu voiam să fac familia să se simtă inconfortabil.”

Această abordare s-a schimbat în 2020, după ce Meghan și Prințul Harry au anunțat că se retrag din rolurile lor oficiale din familia regală. Într-o serie de apariții finale în Marea Britanie, Meghan a spus:

„M-am gândit: 'Ei bine, hai să arătăm ca un curcubeu.'”

În acea săptămână, alegerile vestimentare ale Ducesei au inclus o rochie bleu semnată Victoria Beckham, o rochie roșie cu pelerină de la Safiyaa și o ținută verde Emilia Wickstead, completată cu un fascinator asortat de William Chambers.

Cu toate acestea, în anii următori, după mutarea în California cu Harry și cei doi copii, Meghan a revenit la o paletă mai restrânsă, compusă din alb, negru, albastru și maro. De exemplu, pentru debutul său la Paris Fashion Week în octombrie 2025, ea a purtat o capă albă supradimensionată de la Balenciaga peste o cămașă și pantaloni largi asortați.

Meghan a explicat pentru New York Times că atenția asupra vestimentației sale poate influența imaginea unui brand.

„În momentele în care știu că există un spotlight global și fiecare detaliu al ținutei mele va fi observat, sprijin designeri cu care am relații bune și branduri mici, emergente, care nu au primit atenția pe care ar merita-o”, a spus ea.

De asemenea, în primul sezon al seriei Netflix With Love, Meghan a explicat invitatei Mindy Kaling că preferă un echilibru între elemente „high-low” în ținutele sale, combinând branduri accesibile cu piese de lux.

Waight Keller a petrecut timp cu Meghan în California vara trecută și a mai subliniat că s-a apropiat de Ducesa în timpul colaborării pentru rochia de mireasă.

„Am ajuns să o cunosc pe Meghan la un nivel personal. Să ai pe cineva ca ea care să aibă încredere în tine într-un moment incredibil din viața ei este un privilegiu extraordinar. Nu pot să îi mulțumesc suficient pentru că a fost cel mai frumos moment”, a declarat designerul.