Harry riscă să fie pus la plată în procesul cu Daily Mail

Prințul Harry va înfrunta în instanță publicațiile Daily Mail și Mail on Sunday la începutul anului viitor. Prințul Harry a fost avertizat cu privire la „consecințele” costisitoare ale procesului său de 38 de milioane de lire sterline împotriva publicației, pe fondul creșterii cheltuielilor juridice, potrivit Express.co.uk.

Ducele de Sussex este unul dintre cele șapte persoane publice care dau în judecată publicațiile Mail și Mail on Sunday pentru presupusa colectare ilegală de informații.

Procesul, care este în derulare din 2022, este așteptat să ajungă la judecată completă în ianuarie, însă prințul și ceilalți reclamanți au fost avertizați cu privire la costurile substanțiale pe care ar trebui să le suporte în cazul unei înfrângeri.

Harry, împreună cu Sir Elton John, actrița Sadie Frost și alții, sunt asigurați colectiv pentru 14,1 milioane de lire sterline pentru a acoperi „totalitatea” costurilor Associated Newspapers, însă unii dintre ei au obținut și polițe individuale în valoare de 2,35 milioane de lire sterline, complicând situația financiară în cazul în care nu toți se vor dovedi câștigători.

Judecătorii David Cook și Mr Justice Nicklin au spus că suma estimată pentru costurile procesului, de 38,8 milioane de lire sterline.

„Este clar în afara limitei rezonabile”, au afirmat judecătorii.

Potrivit acestora, reclamanții trebuie să ia în calcul consecințele acestei lupte.

„Este imperativ ca părțile și, în special, reclamanții individuali să aibă cea mai clară înțelegere posibilă asupra consecințelor modului în care se desfășoară această acțiune judiciară… Cheltuieli substanțiale au fost deja efectuate și părțile vor suporta în curând și mai multe cheltuieli importante în pregătirea pentru procesul de anul viitor”, au mai spus cei doi judecători.

Regele Charles ar putea ajunge la o împăcare cu Prințul Harry în perioada Crăciunului, potrivit unor surse din Palatul Buckingham. Familia regală britanică se pregătește să sărbătorească pe domeniul Sandringham din Norfolk, continuând tradiția inițiată de Regina Elisabeta II și Prințul Philip.