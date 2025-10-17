MedLife lansează campania „Te simți mai bine”, o platformă 360° despre sănătate. Nadia Comăneci devine ambasador

MedLife lansează „Te simți mai bine”, o platformă de comunicare 360° care promovează starea de bine și echilibrul în viață. Nadia Comăneci devine ambasadorul campaniei și transmite un mesaj puternic despre importanța sănătății și a pasiunii.

MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, lansează „Te simți mai bine”, o nouă platformă de comunicare integrată, care vorbește despre starea de bine, echilibru și bucuria de a face ceea ce iubești. Campania, lansată oficial pe 17 octombrie 2025, reunește o serie de inițiative care aduc sănătatea mai aproape de viața de zi cu zi a oamenilor.

Prin această platformă, MedLife își propune să arate că sănătatea nu înseamnă doar absența bolii, ci reprezintă vitalitate, energie și libertatea de a-ți urma pasiunile.

Campania „Te simți mai bine” surprinde oameni autentici în mijlocul pasiunilor lor — sportivi, artiști, profesioniști — și arată cum o stare bună de sănătate le permite să continue să facă ceea ce iubesc.

Sub mesajul central „Te simți bine când faci ce-ți place. Iar când știi că medicii buni au grijă de tine, te simți și mai bine”, MedLife subliniază importanța prevenției și a îngrijirii continue.

„Sănătatea nu înseamnă doar absența bolii, ci energia, vitalitatea și starea de bine care ne permit să trăim frumos și să ne urmăm pasiunile. La MedLife oferim oamenilor suport complet pentru a se simți bine în fiecare zi – prin cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, peste 5.000 de medici specialiști, tehnologii de top și pachete personalizate”, a declarat Monica De Romeo, Director Marketing al Grupului MedLife.

Simbol al excelenței românești, Nadia Comăneci se alătură campaniei MedLife în calitate de ambasador. Multipla campioană olimpică transmite un mesaj puternic despre echilibru, pasiune și sănătate:

„Sănătatea ne dă libertatea de a face ceea ce iubim și de a ne bucura de fiecare zi. Energia și starea de bine sunt esențiale pentru a-ți urma pasiunile, iar MedLife le arată oamenilor că grija pentru sănătate nu este doar prevenție, ci un mod de a trăi cu bucurie. Este un mesaj în care cred cu adevărat și mă bucur să îl pot transmite alături de MedLife”, a declarat Nadia Comăneci.

Colaborarea MedLife–Comăneci va continua și în 2026, cu ocazia aniversării a 50 de ani de la primul 10 perfect obținut la Montreal. În acest context, MedLife și Nadia Comăneci vor promova valorile excelenței, disciplinei și sănătății prin campanii dedicate unui stil de viață activ.

Conceptul „Te simți mai bine” prinde viață prin patru spoturi TV construite pe celebra coloană sonoră „Don’t Stop Me Now” a trupei Queen.

Spoturile surprind momentele în care oamenii trăiesc plenar — aleargă, pictează, dansează sau explorează natura — subliniind că pasiunea și sănătatea merg mână în mână.

Campania are o amplă componentă digitală, cu video-uri dedicate, conținut pentru rețelele sociale, parteneriate cu influenceri și o prezență outdoor puternică.

„Dorința de a te simți mai bine este universală. Relația acestei stări cu sănătatea este una strânsă: pentru a face ce-ți place, trebuie, în primul rând, să fii sănătos. Campania își propune să includă actul medical în stilul de viață al oamenilor, ca pe ceva firesc”, a declarat Mihai Fetcu, Creative Director al agenției Cohn & Jansen, partenerul creativ al MedLife.

De aproape trei decenii, MedLife este recunoscut drept cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. Compania oferă:

cea mai extinsă rețea de clinici și laboratoare medicale din țară,

spitale generale și specializate,

pachete corporate de prevenție pentru mii de companii,

și servicii de diagnostic, tratament și recuperare cu acoperire națională.

MedLife este, de asemenea, una dintre cele mai mari companii de servicii medicale private din Europa Centrală și de Est din punct de vedere al vânzărilor, iar acțiunile sale sunt listate la Bursa de Valori București sub simbolul „M”.

În timpul pandemiei, grupul a avut un rol crucial în monitorizarea epidemiologică și testarea la scară largă, consolidându-și poziția de lider în domeniul sănătății.