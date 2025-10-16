Nadia Comăneci în podcastul Shero: Confesiunile dincolo de zece. Despre dosarul de Securitate, disciplină, marea evadare, iubiri
- Daniela Popescu
- 16 octombrie 2025, 22:27
Nadia Comăneci, simbolul absolut al performanței, se dezvăluie într-o discuție profundă în podcastul SHERO realizat de Alessandra Stoicescu, atingând puncte sensibile ale vieții sale: de la rigorile disciplinei sportive și riscul plecării din România, până la modul în care a ales să gestioneze dosarul de Securitate și cum a construit o relație de durată bazată pe prietenie și respect.
Disciplină și talent: Lecția plusului zilnic
Marea gimnastă definește drumul către succes nu ca pe o întâmplare fericită, ci ca pe o scară urcată, mai mult sau mai puțin conștient, pas cu pas. Deși recunoaște existența talentului, ea îl descrie ca pe o simplă aptitudine care "trebuie lucrată": "Talentul, dacă faci ceva cu talent, numai cu talent, poți să faci odată. E o întâmplare. Dacă nu pui munca și repetiția, n-ai cum."
Nadia mărturisește că secretul puterii sale a stat în dorința de a face mereu mai mult decât i se cerea: "Îmi plăceau provocările. Făceam la antrenament mai mult decât mi se cerea. De exemplu, la pregătire fizică făceam tot timpul cu una, două execuții în plus." Acest efort constant i-a îmbogățit "bagajul" și a făcut-o mai puternică.
Factorul determinant al succesului a fost, însă, pregătirea psihologică: "Am fost capabilă să mă adun în momente importante." Această autodisciplină mentală era vitală în competiții, când, sub presiune, se autoregla: "Eu vorbeam cu mine la fiecare element... încercam să blochez absolut tot ce era în jur."
Marea evadare: Riscul inconștient și nevoia de extindere
Momentul plecării din România comunistă, un act de curaj și disperare, este rememorat cu o luciditate surprinzătoare. Nadia explică faptul că nu a fost un moft, ci o necesitate de a-și continua dezvoltarea personală și profesională, simțind că regimul o sufoca:
"Am simțit că nu mi se pare corect ca să nu pot să fiu lăsată să fac anumite lucruri în afara țării... Eram foarte limitată și mi-am dat seama că este un sfârșit care nu mai merge nicăieri."
Acest sentiment a împins-o să riște totul, deși recunoaște că a fost o nebunie: "Acum dacă mă gândesc la ce am făcut, mă uit și spun că am fost puțin inconștientă, neștiind ce se va întâmpla, dar necesitatea de a face acest pas a fost atât de... O vroiam foarte mult, vreau să fac ceva din ea și am riscat."
Nadia Comăneci subliniază că nu poți evolua din zona de confort: "Trebuie să ieși din zona de confort, că nu-ți cade nimic așa pe tavă în cap."
Dosarul de Securitate: Alegerea de a nu purta povara
În ceea ce privește dosarul de Securitate și turnătorii care scriau despre ea, Nadia a ales o cale a împăcării și a ne-încărcării cu resentimente. Ea refuză să vadă răutate acolo unde a văzut, mai degrabă, teama și nevoia de supraviețuire.
Referindu-se la cei care au scris la Securitate, atitudinea ei este una de înțelegere rară: "Eu nu sunt un om care acum că a aflat cine mă păra sau cine spunea. Nu, eu nu sunt un om. Fiecare a făcut ce a trebuit să facă ca să-și hrănească familia."
Întrebată dacă și-a consultat dosarul, răspunsul a fost categoric, subliniind filosofia ei de viață: "Nu am consultat nimic. Nu [n.r. nu m-a interesat]. Eu îmi trăiesc viața în așa fel. Învăț din ce am trăit. Înțeleg ce a fost și am închis ușa. Ai move on. Că nu poți să cari cu tine toată presiunea. ... Eu sunt o persoană care lasă loc de bună ziua tot timpul."
Iubirile Nadiei și relația cu Bart Conner
Despre viața personală și iubiri, Nadia păstrează o linie de discreție, afirmând că "iubirile mele sunt ale mele." În schimb, vorbește deschis despre relația cu soțul ei, Bart Conner, care s-a construit pe o bază solidă de prietenie. Cei doi s-au cunoscut prima dată pe când ea avea 14 ani, el 18, tot în mediul sportiv. Vezi în podcast când s-au vazut prima oară și ce își amintea Nadia despre acest moment, un lucru care l-a surprins pe Bart.
"Am avut o amiciție, am fost prieteni timp de 5 ani de zile după ce am revenit în Statele Unite. Ne-am conectat. Și am avut o prietenie, o bază importantă de prietenie să înțelegem că venim din lumii diferite, culturi diferite, dar venim din aceeași zonă de sport."
Secretele unei relații longevive se bazează pe valori simple: "Respectul, înțelegerea și timpul meu... Trebuie să ai, în primul rând, respect, să înțelegi dorințele celuilalt, să faci mici compromisuri între noi." După 18 ani în care prioritatea a fost fiul lor, Dylan, cei doi se regăsesc acum într-o "altă fază", bucurându-se de o "altă libertate" care le permite spontaneitatea.
Provocătă de Alessandra Stoicescu să vorbească cu fețița care a impresionat o lume întreagă, Nadia a spus că privind în urmă, la fetița de 14 ani care a schimbat istoria gimnasticii, Nadia, de acum, se simte mândră.
Revenind în prezent, Nadia crede că misiunea ei de acum este să transmită mai departe aceste lecții:
"Mă aflu aici ca să dau mai departe, to give back. Și să vadă generația de astăzi că se poate, că nu trebuie să te naști într-un loc anume ca să fii cel mai bun în ceva... Totul este prin pasiune prin muncă, muncă, experiență, reziliență și să nu te lași când este foarte greu."
