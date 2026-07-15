McDonald’s își extinde oferta și lansează, pentru prima dată, un sos Caesar, care va fi disponibil în restaurante începând cu 21 iulie, alături de alte două produse noi, potrivit The New York Post.

Anunțul companiei a stârnit reacții împărțite în rândul fanilor: unii s-au declarat încântați de noutate, în timp ce alții au profitat de ocazie pentru a cere revenirea salatelor eliminate din meniu în urmă cu câțiva ani.

Noul sos este descris de companie drept „un amestec cremos de parmezan și usturoi, cu note de lămâie” și va putea fi comandat în mai multe preparate.

Printre acestea se numără Caesar Snack Wrap, realizat cu un McCrispy Strip, brânză rasă și salată verde într-o tortilla. De asemenea, sosul va fi inclus și în Bacon Caesar McCrispy, un sandviș care conține file McCrispy, bacon, salată verde, roșii Roma, ceapă și castraveți murați, servit într-o chiflă cu cartofi.

Clienții vor putea combina noul sos și cu McCrispy Strips, lansate în luna mai și preparate cu un nou strat de pesmet panko, despre care compania spune că oferă o textură și mai crocantă.

McDonald’s a prezentat noul produs pe Instagram, unde numeroși utilizatori și-au exprimat entuziasmul.

Totuși, lansarea sosului a readus în atenție și dispariția salatelor Caesar din meniul McDonald’s. Mulți clienți au criticat faptul că noul sos este introdus fără ca salatele să fie disponibile.

Unii și-au amintit și de McSalad Shakers, salatele servite în pahare speciale la începutul anilor 2000, inclusiv varianta Grilled Chicken Caesar.

McDonald’s a eliminat salatele din meniu în 2020, în perioada pandemiei de COVID-19, când compania și-a simplificat oferta din cauza deficitului de personal și a problemelor din lanțurile de aprovizionare. Decizia a venit și după epidemia de cyclospora din 2018, asociată salatelor comercializate de lanțul de restaurante, care a îmbolnăvit sute de persoane și a determinat compania să schimbe furnizorii de ingrediente.

Noul sos Caesar continuă seria lansărilor recente ale McDonald’s. Compania a readus în oferta limitată, pe 23 iunie, celebra Fried Apple Pie, iar luna trecută a relansat și Big Mac Sauce, servit alături de cartofi prăjiți și nuggets, în cadrul campaniei dedicate Cupei Mondiale 2026.