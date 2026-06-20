Sport

Maroc obține o victorie importantă cu Scoţia, scor 1-0, la Cupa Mondială

Comentează știrea
Maroc obține o victorie importantă cu Scoţia, scor 1-0, la Cupa MondialăEchipa Marocului Sursa: www.frmf.ma
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Reprezentativa din Maroc a învins, vineri, la Gillette Stadium din Foxborough, selecţionata Scoţiei, cu scorul de 1-0 (1-0), în etapa a doua a grupei C de la Cupa Mondială, potrivit FIFA.

Ismael Saibari, eroul reprezentativei din Maroc

Unicul gol al meciului a fost marcat de Ismael Saibari, în minutul 2, după o pasă decisivă a lui Brahim Diaz.

Maroc a evoluat cu formula: Bounou - Mazraoui, Riad, Diop, Hakimi - Ounahi (El Mourabet - 90), El Aynaoui, Bouaddi - El Khannouss (Talbi - 84), Saibari (Rahimi - 84), Brahim Diaz (Amaimouni - 84). Selecționer: Mohamed Ouahbi.

Scoţia a aliniat: Gunn - Tierney (Gannon - Doak - 60), Robertson, Hendry, Hanley, Patterson (Ralston - 89) - McGinn (Stewart - 89), Mctominey, Ferguson, Christie (McLean - 71) - Adams (Dykes - 71). Selecționer: Steve Clarke.

Canicula se intensifică în weekend. Temperaturile vor ajunge la 36 de grade duminică
Canicula se intensifică în weekend. Temperaturile vor ajunge la 36 de grade duminică
Istvan Kovacs arbitrează partida cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale
Istvan Kovacs arbitrează partida cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale

Meciul a fost condus de arbitrul uzbec Ilgiz Tantashev.

Brazilia - Haiti, 3-0

În celălalt meci din grupă, selecţionata Braziliei a obținut o victorie categorică, sâmbătă seara, la Philadelphia, învingând cu scorul de 3-0 (3-0) naţionala statului Haiti, în etapa a doua a grupei C de la Cupa Mondială.

Golurile formației sud-americane au fost marcate de Cunha (minutul 23 și 36) și Vinicius (minutul 45+3).

Selecționata din Brazilia a evoluat și în acest meci fără starul său Neymar, care a fost absent din lot.

În urma acestui rezultat, echipa reprezentativă a statului Haiti a devenit prima națională matematic eliminată de la turneul final.

Brazilia a dominat autoritar prima repriză, reușind să marcheze de trei ori înainte de pauză.

Cunha a deschis scorul în minutul 23, iar în minutul 36 a dublat avantajul. În minutul 64, Cunha a fost înlocuit cu Endrick.

Chiar înainte de pauză, Vinicius a înscris al treilea gol, stabilind scorul final încă din primele 45 de minute.

Maroc e pe locul 3 și va juca cu Haiti în ultima partidă

În ultima etapă, programată marți, 25 iunie, de la ora 01.00, se vor disputa partidele Maroc - Haiti și Scoţia - Brazilia.

În clasamentul grupei C de la Cupa Mondială, Brazilia și Maroc au câte 4 puncte, în timp ce Scoţia are 3 puncte, iar Haiti se află pe ultimul loc, cu 0 puncte.

Stiri calde

09:23 - Evaluarea Națională 2026. Luni, proba la Română. Regulile pentru broșură și ciorne

09:10 - Canicula se intensifică în weekend. Temperaturile vor ajunge la 36 de grade duminică

08:59 - Trei rețete de înghețată pentru toate gusturile. Deliciile care îți vor face weekendul mai răcoros

08:51 - Istvan Kovacs arbitrează partida cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale

08:46 - Spectru morții: războiul invizibil care decide cine câștigă și cine dispare

08:41 - PNL intră în linie dreaptă pentru Congres. Ilie Bolojan își depune candidatura, Adrian Veștea contestă procedura

HAI România!

Spectru morții: războiul invizibil care decide cine câștigă și cine dispare

Spectru morții: războiul invizibil care decide cine câștigă și cine dispare

Terorism fără teroriști

Terorism fără teroriști

Administrarea unei demolări. Frumoasele râme

Administrarea unei demolări. Frumoasele râme

Proiecte speciale