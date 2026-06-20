Reprezentativa din Maroc a învins, vineri, la Gillette Stadium din Foxborough, selecţionata Scoţiei, cu scorul de 1-0 (1-0), în etapa a doua a grupei C de la Cupa Mondială, potrivit FIFA.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Ismael Saibari, în minutul 2, după o pasă decisivă a lui Brahim Diaz.

Maroc a evoluat cu formula: Bounou - Mazraoui, Riad, Diop, Hakimi - Ounahi (El Mourabet - 90), El Aynaoui, Bouaddi - El Khannouss (Talbi - 84), Saibari (Rahimi - 84), Brahim Diaz (Amaimouni - 84). Selecționer: Mohamed Ouahbi.

Scoţia a aliniat: Gunn - Tierney (Gannon - Doak - 60), Robertson, Hendry, Hanley, Patterson (Ralston - 89) - McGinn (Stewart - 89), Mctominey, Ferguson, Christie (McLean - 71) - Adams (Dykes - 71). Selecționer: Steve Clarke.

Meciul a fost condus de arbitrul uzbec Ilgiz Tantashev.

În celălalt meci din grupă, selecţionata Braziliei a obținut o victorie categorică, sâmbătă seara, la Philadelphia, învingând cu scorul de 3-0 (3-0) naţionala statului Haiti, în etapa a doua a grupei C de la Cupa Mondială.

Golurile formației sud-americane au fost marcate de Cunha (minutul 23 și 36) și Vinicius (minutul 45+3).

Selecționata din Brazilia a evoluat și în acest meci fără starul său Neymar, care a fost absent din lot.

În urma acestui rezultat, echipa reprezentativă a statului Haiti a devenit prima națională matematic eliminată de la turneul final.

Brazilia a dominat autoritar prima repriză, reușind să marcheze de trei ori înainte de pauză.

Cunha a deschis scorul în minutul 23, iar în minutul 36 a dublat avantajul. În minutul 64, Cunha a fost înlocuit cu Endrick.

Chiar înainte de pauză, Vinicius a înscris al treilea gol, stabilind scorul final încă din primele 45 de minute.

În ultima etapă, programată marți, 25 iunie, de la ora 01.00, se vor disputa partidele Maroc - Haiti și Scoţia - Brazilia.

În clasamentul grupei C de la Cupa Mondială, Brazilia și Maroc au câte 4 puncte, în timp ce Scoţia are 3 puncte, iar Haiti se află pe ultimul loc, cu 0 puncte.