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Maroc - Canda, 3-0, africanii merg în optimi

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Maroc - Canda, 3-0, africanii merg în optimiIssa Diop, golul carierei. sursa: fifa.com
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Din cuprinsul articolului

Naționala din Maroc și-a asigurat calificarea în optimile de finală ale Cupei Mondiale, după ce a învins categoric, sâmbătă seara, reprezentativa din Canada, scor 3-0, într-un meci disputat la Houston, potrivit FIFA.

Canada a început bine, dar Maroc a plecat la vestiare cu 1-o

Canadienii au început mai bine partida și au fost aproape să deschidă scorul încă din debut. În minutul 6, Jonathan David a trimis o centrare periculoasă în fața porții, însă portarul Bono a intervenit salvator. Doar patru minute mai târziu, Oluwaseyi a scăpat singur cu goalkeeperul marocan, dar nu a reușit să îl învingă.

Marocul a primit o lovitură importantă în minutul 22, când Saibari s-a accidentat și a fost nevoit să părăsească terenul. Africanii au reacționat însă înaintea pauzei, iar în minutul 29 portarul canadian Crepeau a avut o intervenție decisivă la șutul lui Rahimi.

După o primă repriză echilibrată, formația africană a ieșit mult mai hotărâtă de la vestiare și a deschis scorul în minutul 50. Hakimi a executat inteligent o lovitură liberă pe jos, iar Azzedine Ounahi a finalizat cu un șut plasat pentru 1-0.

Două goluri pentru Maroc în repriza secundă

Canada a încercat să revină în joc, însă Bono a avut din nou un reflex excelent în minutul 80, când a respins șutul expediat de Buchanan.

Replica Marocului a venit imediat, iar în minutul 82, Azzedine Ounahi a reușit dubla, după o pasă oferită de Brahim Diaz, practic închizând meciul.

Africanii au continuat să atace și au fost aproape de al treilea gol în minutul 85, când Rahimi a trimis mingea în bară. Atacantul lui Al Ain și-a trecut totuși numele pe lista marcatorilor în minutul 90+8, stabilind scorul final, 3-0.

În urma acestui succes, Marocul s-a calificat în optimile de finală, unde va întâlni învingătoarea confruntării dintre Franța și Paraguay.

Echipele

Canada: Crepeau – A. Johnston, De Fougerolles, Bombito, Laryea (Shaffelburg 79) – Buchanan (J. Nelson 88), Sigur (Osorio 88), Eustaquio, A. Ahmed (P. David 79) – J. David, Oluwaseyi (Larin 63).

Selecționer: Jesse Marsch

Maroc: Bono – Hakimi, I. Diop (Saadane 87), Halhal, Mazraoui – Bouaddi (S. Amrabat 63), El Alynaoui – Brahim Diaz, Ounahi (Mourabet 87), El Khannouss (Talbi 63) – Saibari (Rahimi 22).

Selecționer: Mohamed Ouahbi Cartonaşe galbene: Laryea 40, J. David 43, De Fougerolles 49, Larin 67 / Halhal 20, Hakimi 40, Ounahi 45, El Khannouss 45+6

Arbitru: Michael Oliver (Anglia)

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