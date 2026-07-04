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Chilavert, declarații considerate rasiste înaintea duelului Franța-Paraguay. Fostul portar l-a atacat pe Dugarry

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Chilavert, declarații considerate rasiste înaintea duelului Franța-Paraguay. Fostul portar l-a atacat pe Dugarry
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Din cuprinsul articolului

Fostul mare portar al Paraguayului, José Luis Chilavert, acum în vârstă de 60 de ani, a stârnit un nou val de controverse după ce a publicat un mesaj considerat rasist înaintea partidei dintre Paraguay și Franța din optimile de finală ale Cupei Mondiale.

Chilavert a reacționat la comentariile lui Dugarry

Fostul internațional paraguayan, cunoscut pentru declarațiile sale provocatoare, a reacționat la comentariile făcute de fostul atacant francez Christophe Dugarry.

Înaintea confruntării de la Philadelphia, Dugarry a atacat dur jocul Paraguayului, în cadrul emisiunii Jérôme s'enflamme de la RMC.

Paraguayul o să ia o bătaie zdravănă. O să vrea să se apere pentru că sunt incapabili, incapabili – repet ca să fie foarte clar – să construiască jocul. În atac, e o catastrofă”, s-a împăunat fostul campion mondial din 1998.

Replica lui Chilavert nu a întârziat și a fost publicată X, unde fostul portar a făcut o afirmație considerată rasistă la adresa naționalei Franței.

Christophe, ai dreptate, la Cupa Mondială din 1998, noi am jucat împotriva francezilor, iar acum Paraguay va juca împotriva unei echipe africane”, a scris Chilavert.

Echipa Franței de neoprit. sursa: fifa.com

Franța s-a chinuit cu Paraguay în 1998, pe când era țară gazdă

Paraguay și Franța s-au întâlnit și la Cupa Mondială din 1998, în optimile de finală disputate la Lens, unde francezii s-au impus cu 1-0 după prelungiri.

Nu este pentru prima dată când fostul goalkeeper provoacă indignarea unora prin declarațiile sale.

În februarie, în cadrul unei emisiuni difuzate de Radio Rivadavia, José Luis Chilavert a lansat o serie de afirmații considerate rasiste și homofobe la adresa lui Vinicius Jr. și Kylian Mbappé.

Printre altele, fostul portar a susținut că atacantul francez locuia „cu o persoană transgender”.

Chilaver: Fotbalul a devenit efeminat

Tot atunci, Chilavert a făcut și alte declarații controversate, afirmând că „fotbalul este un teren de joc rezervat bărbaţilor” și adăugând că regretă faptul că „de când s-au introdus microfoanele şi camerele de filmat, fotbalul a devenit efeminat”.

Noile afirmații ale fostului internațional paraguayan au provocat reacții critice pe rețelele sociale, în contextul în care forurile fotbalistice internaționale desfășoară de mai mulți ani campanii împotriva rasismului și a discriminării în sport.

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