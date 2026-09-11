Alianța Nord-Atlantică (NATO) își va menține coeziunea și capacitatea de apărare indiferent de deznodământul scrutinului prezidențial din Franța, programat pentru primăvara anului 2027. Anunțul a fost făcut de secretarul general al NATO, Mark Rutte, în cadrul unui eveniment oficial desfășurat la Berlin, unde a participat alături de ministrul german de Externe, Johann Wadephul, conform AFP.

Oficialul politic a subliniat că structura euroatlantică este pregătită să colaboreze cu orice lider ales democratic, garantând continuitatea proiectelor strategice majore.

„Alegerile (prezidenţiale) din Franţa vor avea loc în mai şi, încă o dată, indiferent de rezultatul lor, NATO va fi aici, va rămâne unită, va rămâne puternică”, a dat asigurări Mark Rutte.

Declarațiile șefului NATO vin pe fondul preocupărilor exprimate de mai mulți aliați cu privire la o posibilă ascensiune a extremei drepte la Paris. Partenerii internaționali monitorizează atent scenariul unei schimbări de politică externă franceză, care ar putea atrage după sine reducerea ajutorului militar acordat Kievului și o abordare mai flexibilă în relația cu reprezentanții Kremlinului.

Cu toate acestea, conducerea Alianței își exprimă convingerea că prioritățile de securitate ale Franței vor rămâne neschimbate pe termen lung. „Am toată încrederea că, indiderent care va fi persoana aleasă în orice alegeri, ea va menţine direcţia asupra elementelor-cheie care sunt investiţii în apărare, asigurarea că Ucraina nu pierde acest război”, a adăugat secretarul general.

În cadrul aceleiași dezbateri, Mark Rutte a abordat subiectul riscurilor generate de Federația Rusă la adresa securității europene. Acesta a lansat un apel direct la vigilență către liderii politici și opinia publică, respingând ideea că opțiunile diplomatice simple ar putea rezolva rapid conflictul actual.

„Nu putem să fim naivi în acest subiect. Vă rog, ştiu că veţi avea mereu oameni care să vă spună că «o, dacă staţi de vorbă cu Putin, se va întâmpla aşa şi pe dincolo». Este vorba despre un lucru pe termen lung. Există o ameninţare. Nu putem să fim naivi”, a tunat şeful olandez al NATO.

Mesajul transmis de la Berlin reconfirmă linia dură a Alianței în privința consolidării flancului estic și a menținerii sprijinului strategic pentru Ucraina înaintea oricăror eventuale negocieri de pace.