International

Mark Rutte garantează unitatea NATO înainte de alegerile din Franța: Nu putem fi naivi în privința Rusiei

Mark Rutte garantează unitatea NATO înainte de alegerile din Franța: Nu putem fi naivi în privința Rusieisursa: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Alianța Nord-Atlantică (NATO) își va menține coeziunea și capacitatea de apărare indiferent de deznodământul scrutinului prezidențial din Franța, programat pentru primăvara anului 2027. Anunțul a fost făcut de secretarul general al NATO, Mark Rutte, în cadrul unui eveniment oficial desfășurat la Berlin, unde a participat alături de ministrul german de Externe, Johann Wadephul, conform AFP.

Mark Rutte garantează unitatea NATO înainte de alegerile din Franța: Nu putem fi naivi în privința Rusiei

Oficialul politic a subliniat că structura euroatlantică este pregătită să colaboreze cu orice lider ales democratic, garantând continuitatea proiectelor strategice majore.

„Alegerile (prezidenţiale) din Franţa vor avea loc în mai şi, încă o dată, indiferent de rezultatul lor, NATO va fi aici, va rămâne unită, va rămâne puternică”, a dat asigurări Mark Rutte.

Mark Rutte

Mark Rutte / sursa foto: captură video

Miza investițiilor în apărare și sprijinul pentru Ucraina

Declarațiile șefului NATO vin pe fondul preocupărilor exprimate de mai mulți aliați cu privire la o posibilă ascensiune a extremei drepte la Paris. Partenerii internaționali monitorizează atent scenariul unei schimbări de politică externă franceză, care ar putea atrage după sine reducerea ajutorului militar acordat Kievului și o abordare mai flexibilă în relația cu reprezentanții Kremlinului.

Cu toate acestea, conducerea Alianței își exprimă convingerea că prioritățile de securitate ale Franței vor rămâne neschimbate pe termen lung. „Am toată încrederea că, indiderent care va fi persoana aleasă în orice alegeri, ea va menţine direcţia asupra elementelor-cheie care sunt investiţii în apărare, asigurarea că Ucraina nu pierde acest război”, a adăugat secretarul general.

Avertisment ferm privind amenințarea reprezentată de Moscova

În cadrul aceleiași dezbateri, Mark Rutte a abordat subiectul riscurilor generate de Federația Rusă la adresa securității europene. Acesta a lansat un apel direct la vigilență către liderii politici și opinia publică, respingând ideea că opțiunile diplomatice simple ar putea rezolva rapid conflictul actual.

„Nu putem să fim naivi în acest subiect. Vă rog, ştiu că veţi avea mereu oameni care să vă spună că «o, dacă staţi de vorbă cu Putin, se va întâmpla aşa şi pe dincolo». Este vorba despre un lucru pe termen lung. Există o ameninţare. Nu putem să fim naivi”, a tunat şeful olandez al NATO.

Mesajul transmis de la Berlin reconfirmă linia dură a Alianței în privința consolidării flancului estic și a menținerii sprijinului strategic pentru Ucraina înaintea oricăror eventuale negocieri de pace.

Stiri calde

11:29 - Sabalenka și Rîbakina, din nou față în față într-o finală de Grand Slam. Miza uriașă de la US Open 2026
11:22 - Escrocii folosesc deepfake pentru investiții și „leacuri minune”. Cum pot fi recunoscute capcanele online
11:13 - Ce va face Nadia Comăneci în juriul „Românii au talent”. Cum caută concurentul de 10
11:03 - Atac ucrainean în Rusia. O rafinărie Rosneft și un depozit Ozon au luat foc
10:54 - Inflația a scăzut puternic în august 2026, până la 6,2%
10:43 - Vremea se răcește accentuat în București, deși luna septembrie se încheie va fi ceva mai caldă decât de obicei
10:32 - „Rochia răzbunării” a Prințesei Diana, scoasă la licitație. Cât ar putea valora
10:26 - Dosarul Publitrans ajunge din nou în instanță. Tudor Pendiuc cere revizuirea sentinței

HAI România!

Măștile puterii și veșnica vie: De la petrecerile PCR la „Terroir”-ul Noului Capitalist

Măștile puterii și veșnica vie: De la petrecerile PCR la „Terroir”-ul Noului Capitalist

Comaroni se teme de folosirea AI pentru controlul societății

Comaroni se teme de folosirea AI pentru controlul societății

Andronic despre AI: Speram că îl vom folosi ca pe o secretară. Secretarele suntem noi

Andronic despre AI: Speram că îl vom folosi ca pe o secretară. Secretarele suntem noi

Proiecte speciale