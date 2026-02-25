Sport

Marius Marin, negocieri cu un club de tradiție din La Liga. Când s-ar putea realiza mutarea

Marius Marin. Sursa foto Arhiva EVZ
Marius Marin, mijlocaș român de 27 de ani aflat la final de contract cu Pisa, s-ar afla în negocieri cu Sevilla, club din La Liga. Mutarea s-ar putea realiza în vară, fără sumă de transfer, relatează gsp.ro.

Marius Marin se află în ultimele luni de contract cu Pisa, grupare din Serie A, și are șanse mari să își continue cariera în Spania, la Sevilla.

Marius Marin, negocieri cu Sevilla, locul 12 în La Liga

Mijlocașul român ar purta negocieri cu Sevilla pentru un transfer care s-ar putea concretiza în vară, atunci când va deveni liber de contract. Pentru Marin ar fi prima experiență într-un campionat din Spania.

Sevilla traversează un sezon complicat în La Liga. După 25 de etape, echipa ocupă locul 12, cu 29 de puncte. Conducerea clubului caută soluții pentru consolidarea lotului în perspectiva viitorului sezon.

Marius Marin

Marius Marin. Sursa foto Youtube

Marius Marin încheie un ciclu de opt ani la Pisa și ar putea ajunge în La Liga

Mijlocașul român este legat de Pisa de opt ani, perioadă în care a parcurs toate etapele ascensiunii clubului. A ajuns la echipă într-un moment în care aceasta evolua în Serie C și a contribuit la promovarea în eșaloanele superioare, până la revenirea în Serie A, realizată în 2025.

Transferat definitiv în 2019 pentru suma de 400.000 de euro, după un sezon petrecut sub formă de împrumut, Marin a devenit un jucător constant în echipa de start. În total, a adunat 265 de meciuri în toate competițiile pentru Pisa, a marcat 7 goluri și a oferit 12 pase decisive. În actuala stagiune din Serie A, a bifat 20 de apariții.

A debutat pentru echipa națională a României în 2021

Format la Timișoara, Marin a plecat în Italia la 17 ani. A semnat cu Sassuolo în 2016, iar ulterior a fost împrumutat la Catanzaro, înainte de a se ajunge la Pisa.

La echipa națională a României a debutat în 2021, sub comanda lui Mirel Rădoi. De atunci, a strâns 36 de selecții și a evoluat în patru partide la Campionatul European din 2024.

