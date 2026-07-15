Elon Musk a afirmat miercuri, 15 iulie, că Marine Le Pen este „ultima speranță a Franței”, într-o postare publicată pe platforma X, în contextul alegerilor prezidențiale franceze din 2027.

Miliardarul american a reacționat la o postare despre evoluția Marinei Le Pen în sondajele de opinie. Mesajul său intervine la doar câteva zile după ce lidera extremei drepte franceze și-a anunțat oficial candidatura la președinție.

„Este ultima speranță a Franței”, a scris Elon Musk pe X.

Postarea distribuită de Elon Musk făcea referire la creșterea Marinei Le Pen în intențiile de vot și la poziția sa în cursa pentru Palatul Élysée.

Mesajul miliardarului nu reprezintă însă o susținere oficială de campanie. Musk nu a anunțat un sprijin formal pentru candidata franceză și nici o implicare în alegerile prezidențiale din 2027.

Declarația atrage totuși atenția prin implicarea tot mai vizibilă a patronului X în dezbaterile politice europene.

Nu este prima dată când Elon Musk intervine public în politica unor state europene. În Marea Britanie, miliardarul și-a exprimat sprijinul pentru partidul Restore Britain, condus de Rupert Lowe, pe care l-a descris drept o speranță pentru țară.

Musk a distribuit, de asemenea, în repetate rânduri mesaje ale activistului britanic de extremă dreaptă Tommy Robinson.

Înaintea alegerilor federale din Germania din 2025, miliardarul a susținut public partidul Alternativa pentru Germania (AfD), formațiune de extremă dreapta.

„Oamenii chiar trebuie să susțină AfD, altfel lucrurile vor deveni foarte, foarte rele în Germania”, declara Musk înaintea scrutinului parlamentar german.

Pozițiile sale actuale contrastează parțial cu relația pe care a avut-o anterior cu Emmanuel Macron. După o întâlnire cu președintele francez în 2022, Musk spunea că a fost „onorat” de discuție, iar în 2023 a susținut reforma controversată prin care Franța a majorat vârsta de pensionare.

🚨Marine Le Pen's poll numbers have SKYROCKETED Before the last Presidential Election in 2022 Macron was on 27% Le Pen was on 23% She's currently sat on 36% Her nearest competitor is on 16% France will deport millions pic.twitter.com/7xpjhzsC9c — Basil the Great (@BasilTheGreat) July 14, 2026

Marine Le Pen a promis că va reveni asupra acestei măsuri.

Marine Le Pen și-a anunțat oficial candidatura la alegerile prezidențiale din Franța, după o decizie a Curții de Apel din Paris care i-a redus perioada de ineligibilitate.

Instanța a condamnat-o la trei ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare, și la un an care urmează să fie executat sub monitorizare electronică. Le Pen a primit și o interdicție de a ocupa funcții publice pentru 45 de luni, dintre care 30 de luni cu suspendare.

Judecătorii au considerat că perioada efectivă de 15 luni de ineligibilitate a fost deja executată, începând din 31 martie 2025. În aceste condiții, Marine Le Pen este eligibilă pentru scrutinul prezidențial din 2027.

Dosarul vizează folosirea necorespunzătoare a fondurilor Parlamentului European pentru plata unor angajați ai partidului. Marine Le Pen neagă acuzațiile și a anunțat că va contesta condamnarea la Curtea de Casație.

Alegerile prezidențiale din Franța sunt programate pentru 2027, iar Marine Le Pen se află printre principalii candidați indicați de sondaje. Emmanuel Macron nu mai poate candida pentru un al treilea mandat consecutiv.

Mesajul public al lui Elon Musk adaugă un nou episod implicării sale în dezbaterile politice europene, într-un moment în care cursa pentru viitorul președinte al Franței începe să se contureze.