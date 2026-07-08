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Marii operatori din Spania iau în calcul o plângere împotriva Digi. Principala nemulțumire

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Marii operatori din Spania iau în calcul o plângere împotriva Digi. Principala nemulțumirePosturi TV. Sursa foto: Dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Mai mulți operatori importanți de telecomunicații din Spania analizează posibilitatea de a sesiza autoritatea de concurență, nemulțumiți de strategia comercială a Digi și de ofertele cu prețuri reduse prin care compania atrage tot mai mulți clienți. Rivalii operatorului vor ca autoritățile să verifice dacă promoțiile și tarifele practicate respectă regulile pieței, potrivit Computerhoy.20minutos.es. 

Ofertele Digi provoacă nemulțumiri în piața telecom

Potrivit presei spaniole, mai multe companii din sectorul telecomunicațiilor iau în calcul să se adreseze Comisiei Naționale a Piețelor și Concurenței (CNMC), pentru ca instituția să analizeze campaniile prin care Digi câștigă noi utilizatori.

Operatorii concurenți sunt îngrijorați de ritmul de creștere al Digi, companie care a reușit să devină o alternativă atractivă pentru consumatori datorită pachetelor de servicii și tarifelor reduse.

Digi

Digi. Sursa foto: Facebook

Rivalii analizează strategia de prețuri a companiei

Conform informațiilor apărute în presa din Spania, unele companii verifică anumite promoții lansate de Digi pentru a vedea dacă acestea ar putea reprezenta practici care afectează concurența.

Operatorii susțin că prețurile foarte mici ar putea pune presiune asupra pieței și vor ca autoritatea de reglementare să stabilească dacă există motive pentru deschiderea unei analize.

Digi atrage clienți prin tarife reduse

Compania de telecomunicații cu sediul în România și-a consolidat poziția pe piața spaniolă prin oferte competitive și extinderea serviciilor disponibile pentru utilizatori.

În cazul în care va fi depusă o sesizare, CNMC va analiza situația și va decide dacă strategia comercială a Digi respectă normele de concurență sau dacă sunt necesare eventuale măsuri.

Piața telecomunicațiilor din Spania este una dintre cele mai competitive din Europa, cu numeroși operatori care oferă servicii de internet prin fibră optică, telefonie mobilă și televiziune. Pe lângă marile grupuri care domină sectorul, există zeci de companii mai mici și operatori virtuali care încearcă să atragă clienți prin oferte avantajoase.

Principalii jucători la nivel național sunt Movistar (grupul Telefónica), MasOrange, Vodafone și Digi, companii care concentrează cea mai mare parte a clienților de internet fix și servicii mobile din Spania.

Potrivit datelor din sector, principalii furnizori de internet fix la nivel național includ Digi, Jazztel, Movistar, Orange, Vodafone și Yoigo, la care se adaugă operatori regionali precum Euskaltel, R, Adamo sau Avatel Telecom.

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