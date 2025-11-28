Marian Vanghelie, încă o problemă după scandalul de hărțuire. ANAF îl execută silitpentru 13 milioane de lei

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a iniţiat procedurile de executare silită, ca urmare a deciziei definitive pronunţate de instanţă în dosarul penal în care Marian Vanghelie a fost acuzat că a primit o mită de 30 de milioane de euro. Acţiunea vizează recuperarea sumei totale de peste 13,7 milioane lei, la care se adaugă 20.000 lei cheltuieli judiciare.

În perioada următoare, ANAF va valorifica bunurile imobile, inclusiv două apartamente pe Bulevardul Dacia din Capitală, imediat după primirea rapoartelor finale de evaluare, și va continua verificările pentru identificarea altor bunuri sau venituri, astfel încât creanţa bugetară să fie recuperată integral.

„Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat punerea în executare a titlului executoriu emis în urma deciziei definitive a instanţei în dosarul penal nr. 25638/3/2015, vizând recuperarea sumei totale de peste 13,7 milioane lei, la care se adaugă 20.000 lei cheltuieli judiciare. Măsurile includ menţinerea sechestrului pe imobile, identificarea de noi bunuri urmărite, blocări de conturi şi popriri asupra acţiunilor deţinute de debitor”, anunţă instituția.

ANAF a demarat procedurile de executare silită în urma deciziei definitive a instanţei „În baza sentinţei penale nr. 592/F/13.05.2021 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 386/A/19.03.2025 a Curţii de Apel Bucureşti, s-a dispus: obligarea debitorului la plata sumei de 13.731.050 lei, reprezentând confiscare, obligarea la plata a 20.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, menţinerea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile, instituit iniţial prin Ordonanţa DNA din 9 aprilie 2015 (dosar 381/P/2014)”, arată ANAF. Acesta deţine două apartamente în Bucureşti, Sector 2, în imobilul de pe Bulevardul Dacia: apartamentul nr. 2, situat la parter, cu suprafaţa de 106,35 mp, şi apartamentul nr. 4, de la etajul 2, tot cu 106,35 mp. Procedurile de evaluare sunt în desfăşurare, expertul fiind desemnat prin procedură de achiziţie publică.

Serviciul de Executări Silite Cazuri Speciale din cadrul D.G.R.F.P. Bucureşti a derulat mai multe acţiuni: preluarea documentelor de la instanţă şi transmiterea acestora către Administraţia Sector 2 a Finanţelor Publice; solicitarea de documente suplimentare de la DNA, OCPI Sector 2 şi DGITL Sector 2; iniţierea procedurii de evaluare a imobilelor; transmiterea de noi solicitări pentru clarificări necesare finalizării raportului de evaluare.

Verificările ANAF au scos la iveală şi bunuri mobile ale acestuia: un autoturism marca Mercedes, asupra căruia a fost instituit sechestru, şi aproape 1000 de acţiuni la mai multe societăţi listate, pentru care s-a aplicat, de asemenea, sechestru. De asemenea, au fost instituite popriri asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, inclusiv instituţiile financiare la care acesta deţine acţiuni. „În perioada imediat următoare: ANAF va proceda la valorificarea bunurilor imobile imediat după primirea rapoartelor finale de evaluare; Vor continua verificările şi identificarea altor bunuri sau venituri urmărite, astfel încât să fie recuperată integral creanţa bugetară, conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală (Legea nr. 207/2015)”, mai arată instituția.