Marian Vanghelie, cercetat penal după ce ar fi urmărit și amenințat o femeie în trafic

Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5, este cercetat de polițiști după ce o femeie în vârstă de 33 de ani a sesizat, marți, 26 noiembrie 2025, că ar fi fost urmărită de un autoturism în trafic, în mai multe zone din București și județul Ilfov. Conform sesizării, la un moment dat, pe o stradă din județul Ilfov, un bărbat de 57 de ani, pasager în autoturismul respectiv, i-ar fi adresat injurii și ar fi amenințat-o cu acte de violență.

„Astăzi, 26 noiembrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 2 Poliție au fost sesizați, în jurul orei 03.10, de către o femeie, în vârstă de 33 de ani, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în trafic, ar fi fost urmărită, în mai multe zone din București și din județul Ilfov, de un autoturism. Aceasta a precizat că, atunci când a ajuns pe o stradă din județul Ilfov, un bărbat de 57 de ani, pasager în autoturismul respectiv, i-ar fi adresat injurii și ar fi amenințat-o cu acte de violență.

În timp ce polițiștii discutau cu femeia, la echipajul de poliție s-a prezentat și bărbatul de 57 de ani, care a declarat că, în timp ce se deplasa la adresa de domiciliu, la rândul său, ar fi fost urmărit de către femeia de 33 de ani, susținând totodată că nu ar fi avut nicio discuție cu aceasta”, se arată în comunicatul Poliției.

Marian Vanghelie, ordin de protecție după ce a amenințat-o pe Oana Mizil

Polițiștii mai arată că le-au adus la cunoștință ambelor persoane prevederile Legii nr. 26/2024, referitoare la emiterea unui ordin de protecție provizoriu, însă acestea au refuzat completarea cererii. Totodată, și-au rezervat dreptul de a depune plângere în termenul legal: „Cercetările sunt efectuate, din oficiu, de polițiștii Secției 2 Poliție, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, urmând a fi sesizată unitatea teritorială competentă”.

Reamintim că, la începutul lunii septembrie, Marian vanghelie a primit ordin de protecție după ce a amenințat-o pe fosta sa soție, Oana Mizil: