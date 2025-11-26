Cum se apără Vanghelie: Am amenințat-o verbal

Marian Vanghelie a oferit prima declarație după ce o femeie de 33 de ani, identificată ulterior drept Ana Clipici, partenera fiului lui Liviu Dragnea, a reclamat la 112 că ar fi fost urmărită și amenințată în noaptea de 25 spre 26 noiembrie. Fostul primar al Sectorului 5 respinge acuzațiile și susține că situația ar fi fost, de fapt, exact invers.

Incidentul a avut loc în jurul orei 3 dimineața, în zona București–Ilfov. Potrivit Poliției Capitalei, echipajele au fost sesizate de tânăra care a afirmat că se simte urmărită de Vanghelie. La scurt timp, politicianul a apărut la fața locului și a spus că el ar fi fost cel urmărit pe traseu, în timp ce se deplasa spre casă.

Polițiștii confirmă că Vanghelie se afla pe locul din dreapta și că acesta le-a spus agenților că femeia „l-ar fi urmărit la rândul ei” fără ca între cei doi „să fi existat vreo discuție”.

Fostul primar a spus că și-ar fi dat seama că este urmărit de mașina femeii după aproape un sfert de oră, la observația șoferului. În relatarea lui, vehiculul din spate îl imita la fiecare schimbare de ritm, motiv pentru care ar fi decis să oprească lângă un echipaj de poliție.

El a spus că a coborât special pentru a documenta situația: „Eu am oprit la poliție ca să-i facă șoferul meu poză doamnei și mașinii ei. Cu număr, cu tot.”

Fostul primar a mai declarat că în spatele incidentului s-ar afla rivalități cu nume din zona serviciilor secrete. El a afirmat că o figură importantă din SRI ar încerca să-l intimideze.

„Domnul Ciocârlan mă urmărea, de fapt, azi-noapte”, a spus el, susținând că între cei doi ar exista un conflict mai vechi. Fostul edil afirmă că, după ce a criticat public anumite practici ale unor oficiali, ar fi devenit țintă.

În versiunea lui Vanghelie, întregul episod s-a transformat într-o urmărire în toată regula. El a spus că, după ce mașina din spate i-a depășit, a decis să o urmărească pentru a-i nota numărul de înmatriculare. „A fugit cu 150 la oră”, susține acesta.

Politicianul a povestit că autoturismul condus de femeie ar fi încercat să se ascundă printre blocuri, în zona Pipera, înainte ca aceasta să ajungă în raza unui echipaj de poliție.

„Cred că a oprit-o poliția și a vrut să dea, vezi, Doamne, că e urmărită”, spune Vanghelie, insistând că el nu ar fi avut nicio intenție agresivă. Întrebat dacă știa cine se afla în mașina respectivă, Vanghelie a negat orice conexiune cu familia Dragnea: „Nu știu, nu mă interesează pe mine cine e iubita și cine nu-i iubita.”

Acesta a spus că din mașină nu s-a dat nimeni jos și că nici el nu ar fi realizat inițial că este vorba despre o femeie.

Vanghelie a recunoscut că a avut un ton agresiv în fața polițiștilor și că a folosit expresii dure. „Eu sunt recalcitrant”, spune el. „Eu am amenințat-o verbal, că vă ia dracu, că vă duceți la pușcărie.”

Totuși, acesta el a subliniat că nu a existat nicio interacțiune fizică, întrucât ambele părți se aflau în mașini.

Autoritățile au confirmat că cele două versiuni contradictorii urmează să fie analizate. Femeia a reclamat că a fost hărțuită și urmărită, în timp ce fostul primar a spus că el a fost ținta unei provocări. Deocamdată, nu a fost anunțată nicio măsură penală împotriva lui Vanghelie, iar ancheta continuă pentru a clarifica responsabilitățile și circumstanțele exacte ale incidentului.