Femeia urmărită de Vanghelie în trafic este iubita fiului lui Liviu Dragnea. Cine este Ana

Femeia care l-a acuzat pe Marian Vanghelie că a urmărit-o și amenințat-o este Ana Gabriela Clipici, iubita lui Valentin, fiul lui liviu Dragnea.

Femeia, care deține o fermă în comuna Lița, județul Teleorman, a oprit un echipaj de poliție pe strada Nicolae G. Caramfil în jurul orei 03.10 și a relatat că pasagerul mașinii care o urmărea ar fi înjurat-o și ar fi amenințat-o cu moartea pe Bulevardul Pipera.

„Astăzi, 26 noiembrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 2 Poliție au fost sesizați, în jurul orei 03.10, de către o femeie, în vârstă de 33 de ani, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în trafic, ar fi fost urmărită, în mai multe zone din București și din județul Ilfov, de un autoturism. Aceasta a precizat că, atunci când a ajuns pe o stradă din județul Ilfov, un bărbat de 57 de ani, pasager în autoturismul respectiv, i-ar fi adresat injurii și ar fi amenințat-o cu acte de violență”, se arată în comunicatul Poliției.

În timp ce discutau cu femeia, la echipaj a venit și bărbatul de 57 de ani, identificat ca Marian Vanghelie, care a susținut că el ar fi fost urmărit de femeie și că nu a avut nicio discuție cu ea.

Polițiștii precizează că ambelor părți le-au fost prezentate prevederile Legii 26/2024 privind emiterea unui ordin de protecție provizoriu, însă amândoi au refuzat completarea cererii. Cercetările continuă din oficiu pentru infracțiunea de amenințare, urmând să fie sesizată unitatea teritorială competentă.

Ana Gabriela Clipici este actuala parteneră a lui Valentin Ștefan Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea. Tânăra deține o fermă în comuna Lița, Teleorman, și este prezentă frecvent în cercurile apropiate familiei Dragnea.

Relația ei cu Valentin Dragnea a începu după divorțul acestuia de fosta soție, Gina Tătulescu, cu care a fost căsătorit între 2018 și 2023.

Valentin Ștefan Dragnea s-a căsătorit cu Gina, fiica preotului de la Biserica Sfântul Elefterie, în 2018. Cei doi au acumulat în timpul căsniciei bunuri evaluate la aproape un milion de euro: case și apartamente în Voluntari, zeci de hectare de teren arabil în Teleorman și un autoturism Mercedes GLE. Căsnicia s-a încheiat prin acord în martie 2023, iar acum cei doi se judecă pentru împărțirea averii.

Potrivit Fanatik, Valentin Dragnea ar încerca să-i lase fostei soții doar 10% din bunuri, susținând că acestea au fost obținute preponderent din resursele lui.

Dosarul, ajuns la Judecătoria Buftea, conține patru volume cu lista completă a proprietăților: apartamente în Voluntari, două vile, terenuri extravilane în Teleorman și un autoturism de lux. În cererea depusă la dosar, Valentin Dragnea afirmă că el ar fi contribuit aproape integral la dobândirea bunurilor, în timp ce fosta soție ar fi avut venituri modeste și ar fi beneficiat de angajați care se ocupau de gospodărie.

El precizează că a plătit impozite, utilități, lucrări de întreținere și modernizare atât în timpul căsniciei, cât și după divorț.