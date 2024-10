Monden Liviu Dragnea se plânge că e sărac lipit! Unde a ajuns să locuiască fostul lider PSD







Fostul lider al PSD Liviu Dragnea se plânge că a ajuns sărac lipit pământului. El spune că a vândut tot ceea ce avea și s-a mutat cu chirie. „Mă mai am pe mine, atât”, se lamentează cel care, cândva, părea a conduce toată România.

Dragnea, ieșit și din politică, și din afaceri

Acum, după o jumătate de an de tăcere, Liviu Dragnea spune că a ieșit din politică. Și că nici nu se gândește să se întoarcă deocamdată.

Dar ce e și mai ciudat, Dragnea susține că s-a detașat compet de vechii „prieteni” din PSD.

Și nici cu dragostea sau banii nu stă mai bine, se mai pânge fostul lider PSD. Iubita tânără l-a părăsit, averea s-a spulberat, iar acum stă singur, în chirie. Nu spune însă ce a făcut cu banii, după ce și-a vândut proprietățile.

Nimic nu i-a mers bine după pușcărie

A avut planuri, de exemplu să-și facă o afacere în agricultură. Dar, spune fostul lider PSD, nici cu asta n-a avut mai mult noroc. A mai încercat în energie, dar tot fără succes.

„Nu, am făcut o firmă cu care n-am reușit să facem nimic. Dar n-a mai spus nimeni că n-am făcut nimic, ci doar că am făcut o firmă și am intrat în domeniul Energiei. N-am mai făcut nimic cu acea firmă, e foarte greu să faci afaceri în România”, s-a mai plâns fostul politician.

Mai mult, susține Dragnea, care și-a vândut până și hotelul din Turnu Măgurele, nu mai are nici bani, nici proprietăți imobiliare.

Tot ce i-a rămas sunt două necuvântătoare, un câine și o pisică, cu care stă în chirie, undeva în județul Ilfov.

Dragnea susține că nu mai are absolut nimic. „Mă mai am pe mine, atât”

„Mă mai am pe mine, atât. Dar probabil ei ce se gândesc că, sau ce spun: domnule, are suta de milioane, dar preferă până moare să stea așa, într-o aparență că nu are bani.

E foarte simplu, în afară de ANI, FBI, IRS-ul american și fiscul românesc, cine ar trebui să mai controleze, că au controlat șase ani, până la urmă. Dacă aveam un ac undeva, îl găseau. Nu am! Deci nu am!

După aceea, am înțeles, au apărut legende că-i am îngropați undeva. Păi, să-mi spună și mie.

Și, sincer, îmi opresc doar 10% și le dau celor care îmi spun și mie unde sunt îngropați”, a spus Liviu Dragnea, într-un interviu pentru Actualitate.net

Despre fostul președinte PSD se știa că a avut o grămadă de afaceri, un restaurant, un hotel, sute de mii de euro.

Dar acum Dragnea susține că, după proces și condamnare, nu mai are nimic.

Nici măcar canalul culinar de pe YouTube nu i-a adus vreo satisfacție, mai spune Dragnea, pentru că a fost nevoit să renunțe și la acest proiect. El acuză că i-ar fi fost amenințați colaboratorii.