Justitie S-au compromis medicii de la Spitalul Carol Davila, cu o carieră excepțională, pentru 100 de lei? Ce susține DNA







Colonelul Marian Mitrică, medic primar și șef al secției de neurochirurgie din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, a fost pus sub urmărire penală de procurorii DNA într-un dosar de luare de mită, alături de alți doi medici militari. Procurorii susțin că medicii, cunoscuți pentru profesionalismul lor, ar fi primit mită și 100 de lei.

Marian Mitrică, acuzat de luare de mită în formă continuată

Potrivit unui comunicat transmis vineri de DNA, procurorii militari au dispus începerea urmăririi penale și instituirea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile, începând cu 19 iunie, față de următorii medici:

Colonel Marian Mitrică, acuzat de luare de mită în formă continuată (nouă acte materiale);

Colonel Vasile-Alin Chirteș, medic primar neurochirurg în același spital, acuzat de luare de mită în formă continuată (trei acte materiale);

Colonel Emil Popa, medic primar neurochirurg, acuzat, de asemene, de luare de mită.

Ce spun anchetatorii cu privire la colonelul Mitrică

Anchetatorii susțin că în perioada aprilie- mai 2025 și pe 25 august 2024, colonelul Mitrică ar fi primit sume de bani cuprinse între 100 și 1.000 de lei de la nouă pacienți. Mita era pentru eliberarea de concedii medicale, recomandări pentru investigații paraclinice (RMN). De asemenea, și pentru consultații de specialitate și intervenții chirurgicale.

Mai mult, o parte dintre concediile medicale eliberate ar fi fost acordate fără justificare unor cadre militare active, cu scopul de a facilita pensionarea acestora pe criterii medicale, afirmă procurorii DNA.

În cazul colonelului Vasile-Alin Chirteș, ancheta indică faptul că, în perioada martie-iunie 2025, acesta ar fi primit între 100 și 1.300 de lei de la trei pacienți. Banii erau pentru consultații și intervenții chirurgicale.

La rândul său, colonelul Emil Popa ar fi primit suma de 100 de lei pe 29 aprilie 2025, de la o pacientă, pentru un consult neurochirurgical efectuat în cadrul spitalului, a mai transmis dna.ro.

Pe durata controlului judiciar, cei trei medici au obligația să nu comunice cu persoanele implicate în dosar și să nu își mai exercite profesia de medic.

Stenograme din dosarul procurorilor

Procurorii DNA au dezvăluit niște discuții dintre medicul Marian Mitrică, șeful secției de Neurochirurgie. Mai jos este conversația între medic și pacientul 1:

Col. dr. Marian Mitrică: Buta, Buta, Buta. Douăzeci și opt de zile, până mâine inclusiv, concediu. B.I.G.: Da. Col. dr. Marian Mitrică Ăsta-i concediu, ăsta nu ne interesează, adeverința, biletul e valabil, ăsta-i buletinul, ăsta-i cardul de sănătate. B.I.G.: Da. Col. dr. Marian Mitrică: Ia să vedem, ce ai tu pe aici. Buta Iosif Gabriel? B.I.G.: Da. Col. dr. Marian Mitrică: Găbiță. Deci aicea-s două problemuțe micuțe. Aicea stai binișor, normal. …(neinteligibil) micuță și pe aici. Col. dr. Marian Mitrică: Ia zi, dragule, tu vrei să intri în comisie? B.I.G.: Da. Col. dr. Marian Mitrică: Tre să mai, mai căutăm, că nu-ți ajung astea ce ai aicea. Înțelegi tu? B.I.G.: Am înțeles! Col. dr. Marian Mitrică: Nu te încadrezi pentru asta. Bun! Îți mai dau paișpe zile de concediu și după aceea să mai facem o internare să vedem ce mai găsim. Da? Ca să știm o treabă cu tine. B.I.G.: Da, domn doctor! Col. dr. Marian Mitrică: Ai înțeles? De internare, când e cazul. Da? N.L. medicul așază plicul din hârtie albă în stânga mesei de birou B.I.G.: Da. Col. dr. Marian Mitrică: Așa, buletin, card îți mai trebuie aicea N.L. medicul face mențiuni olografe pe un post-it de culoare galbenă. Bun, ok! B.I.G.: Doamna asistentă, am vorbit cu dânsa și a zis că, dacă se poate, să-i lăsăm hârtiile că le face dânsa. Col. dr. Marian Mitrică: Lasă acolo, că tre să lași și buletinul și cardul și buletinul. B.I.G.: Am lăsat copie după buletin, am lăsat adeverință după card. Col. dr. Marian Mitrică: Atunci lasă-le acolo, da? Gata, lasă-le așa, da? O să vadă. B.I.G.: Să trăiți! Col. dr. Marian Mitrică: Și vii să le iei când poți tu, mâine în cursul zilei, poimâine, da? B.I.G.: Da. Col. dr. Marian Mitrică: Pa! B.I.G.: Să trăiți! O zi bună! Col. dr. Marian Mitrică: Sănătate!”

Conversație între șeful secției de neurochirurgie și pacientul 2

Col. dr. Mitrică: Bun, deci Mari, o să te sunăm, da? Nu mâine, poimâine, așa. Poate chiar mâine. C.: Domn doctor, eu până pe data de trei. Col. dr. Mitrică: Îhî. C.: Sunt, mi-a dat domnul doctor de la Brăila, neurolog, mi-a dat domnul Nistor, mi-a dat concediu medical până pe data de trei. Col. dr. Mitrică: Îhî. C.: E posibil să, să fac, ca să fac continuitatea, dacă îmi spuneți, să pot să intru la comisie, să vin, să fac internări. Sau cum mă sfătuiți dumneavoastră, cum spuneți… Col. dr. Mitrică: Nu e, comisia se face în momentul în care ai nouăzeci de zile de concediu medical și unitatea militară te trimite la, la comisia respectivă. C.: Am înțeles! Col. dr. Mitrică: Noi până atunci trebuie să le facem. Așa cum ești aicea, tu ești bun de armată, n-ai nicio treabă, pentru scutire sau altceva. Trebuie să facem investigațiile astea să vedem care-i cauza care generează problemele astea, știi? C.: Am înțeles!, se arată în stenogramele din dosarul de corupție de la spitalul „Dr. Carol Davila”.