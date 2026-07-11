Autoritățile britanice au anunțat eliberarea și expulzarea în Bulgaria a doi cetățeni bulgari condamnați pentru spionaj în favoarea Rusiei, după ce aceștia au executat jumătate din pedepsele cu închisoarea. Cei doi făceau parte dintr-o rețea despre care procurorii susțin că a desfășurat una dintre cele mai ample operațiuni de spionaj descoperite în ultimii ani în Marea Britanie, relatează novinite.com.

Autoritățile din Marea Britanie au eliberat și au expulzat în Bulgaria doi cetățeni bulgari condamnați pentru spionaj în favoarea Rusiei, după ce aceștia au executat perioada minimă obligatorie din pedepsele primite.

Ivan Stoianov și Vania Gaberova s-au numărat printre cei șase cetățeni bulgari condamnați anul trecut pentru implicarea într-o rețea de spionaj despre care procurorii britanici au afirmat că reprezintă una dintre cele mai ample operațiuni rusești descoperite în Regatul Unit în ultimii ani.

Potrivit sursei citate, nu este cunoscut, în acest moment, care este situația juridică a celor doi după întoarcerea în Bulgaria. Eliberarea și expulzarea lor au generat critici, deoarece mai multe persoane care au fost vizate de activitățile rețelei de spionaj au susținut că nu au fost informate despre această decizie.

Printre acestea se numără și jurnalistul de investigație Hristo Grozev.

Anchetatorii au afirmat că gruparea ar fi fost coordonată de fostul director executiv al Wirecard, Jan Marsalek, acuzat că a acționat în numele serviciilor secrete ruse. Potrivit procurorilor, rețeaua a desfășurat operațiuni de supraveghere atât în Marea Britanie, cât și în alte state europene.

Țintele urmărite ar fi inclus jurnaliști, disidenți ruși, personalități politice și militari ucraineni.

Ivan Stoianov, în vârstă de 33 de ani, și-a recunoscut vinovăția pentru complicitate la spionaj și a fost condamnat la cinci ani și trei săptămâni de închisoare.

Vania Gaberova, în vârstă de 30 de ani, cosmeticiană stabilită în nord-vestul Londrei, a primit o pedeapsă de șase ani, opt luni și trei săptămâni de închisoare.

Conform hotărârii instanței, ambii puteau fi expulzați după executarea a jumătate din pedepsele aplicate.