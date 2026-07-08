Trecerea cu bacul între România și Bulgaria, oprită pe ruta Zimnicea–Sviștov

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a anunțat miercuri suspendarea temporară a cursei de bac dintre Zimnicea, România, și Sviștov, Bulgaria. Măsura a intrat în vigoare începând cu 8 iulie, ora 11.00, după ce operatorul feribotului a decis oprirea traversărilor din cauza nivelului scăzut al apelor Dunării. La momentul suspendării, autoritățile au anunțat că pe sensul de ieșire din România nu existau camioane în așteptare.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a anunțat că reprezentanții companiei care operează legătura dintre Zimnicea și Sviștov au informat autoritățile cu privire la suspendarea temporară a cursei de bac.

Potrivit instituției, măsura se aplică începând de miercuri, 8 iulie, ora 11.00.

Poliția de Frontieră a transmis că suspendarea activității a fost decisă din cauza condițiilor hidrologice nefavorabile.

„Măsura a fost dispusă din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, respectiv a nivelului scăzut al apei Dunării”, precizează sursa citată.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a anunțat, de asemenea, că în momentul suspendării cursei nu existau autovehicule de marfă în așteptare pentru ieșirea din România. Instituția a precizat că activitatea va fi reluată după ce condițiile de navigație vor permite desfășurarea acesteia în siguranță.

„Reluarea activităţii va fi comunicată imediat ce aceasta va fi posibilă în condiţii de siguranţă, în funcţie de evoluţia condiţiilor hidrologice”, mai arată sursa citată.

Legătura cu bacul dintre Zimnicea și Sviștov este utilizată frecvent ca alternativă la Podul Giurgiu–Ruse, în special de șoferii care doresc să evite aglomerația de pe această rută. Traversarea Dunării durează aproximativ 15 minute, iar feribotul poate transporta în jur de 20 de autoturisme sau șapte camioane la fiecare cursă.

Totodată, ruta este considerată cea mai scurtă legătură dintre Turcia și Bulgaria către România și statele din Europa Centrală și de Vest. Utilizarea acestei variante permite evitarea traficului din București și poate reduce timpul de deplasare cu aproximativ patru ore.

Accesul către punctul de trecere din Bulgaria se realizează prin mai multe rute, inclusiv din Polski Trambej spre Sviștov, din Gara Biala prin Tzenovo sau de pe șoseaua Sofia–Ruse, din dreptul localității Bulgarene. Pe teritoriul României, accesul către bac se face din orașul Alexandria, spre Zimnicea.