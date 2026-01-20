Sport

Mare eveniment pentru Radu Drăgușin. Internaționalul român s-a căsătorit cu Ioana State

Comentează știrea
Mare eveniment pentru Radu Drăgușin. Internaționalul român s-a căsătorit cu Ioana StateRadu Drăgușin. Sursa foto Instagram
Din cuprinsul articolului

Radu Drăgușin (23 de ani) s-a căsătorit civil, azi, cu iubita sa, Ioana State (24 de ani), evenimentul fiind programat la Primăria Sectorului 1. Chiar în ziua în care echipa sa, Tottenham, joacă pe teren propriu cu Borussia Dortmund, în Liga Campionilor. Fundașul central nu a fost însă inclus, în toamnă, pe lista UEFA, pentru că la acea vreme era accidentat.

Radu Drăgușin s-a căsătorit civil cu iubita sa, Ioana State

Radu Drăguși și Ioana State sunt împreună de șase ani și au decis să-și oficializeze relația. Petrecerea se va desfășura în această seară, locul ales fiind Athenee Palace.

La eveniment a fost prezent și Florin Manea, agentul lui Drăgușin. Care îi este alături fotbalistului de când acesta avea 15 ani și era la nivel de juniori.

sursa: Instagram

„Petrecerea diseară, apoi plecăm iarăși în Anglia”

„Emoționat, vă dați seama. Sunt cu el de la 15 ani. Mă bucur să-l văd căsătorindu-se. Am luat un copil, acum este un om. Despre fotbal vorbim zilele următoare. Petrecerea diseară, apoi plecăm iarăși în Anglia, sunt lucruri neterminate. Vedem, suntem în discuții, este OK. Deocamdată ne bucurăm de eveniment”, a spus Florin Manea, impresarul internaționalului român.

Judecătorul Alin Ene a publicat salariile din justiție: Cât plătește statul pentru fiecare dosar soluționat
Judecătorul Alin Ene a publicat salariile din justiție: Cât plătește statul pentru fiecare dosar soluționat
Ultima soluție rămasă pentru căldura din Capitală, în plină iarnă. Ce se întâmplă cu facturile
Ultima soluție rămasă pentru căldura din Capitală, în plină iarnă. Ce se întâmplă cu facturile

Dincolo de căsătorie, Drăgușin trece printr-o perioadă agitată, în această iarnă, din punct de vedere profesional. El nu mai are viitor la Tottenham și trebuie să-și găsească o altă echipă. S-a vorbit în ultimele săptămâni despre interesul celor de la Nottingham Forest, Cristal Palace, Napoli, AS Roma, Milan sau Leipzig. Deocamdată, nu s-a concretizat nimic.

Discuții pentru plecarea de la Tottenham

Discuții avansate au fost cu cei de la Roma, dar italienii ar fi vrut un împrumut până la finalul sezonului, cu opțiune de cumpărare din vară. Oficialii de la Tottenham vor să încheie afacerea Dragușin în această iarnă și nu discută decât cu un cumpărător. Negocieri mai sunt în acest moment cu Leipzig, formație din Bundesliga.

 

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:34 - ONG-uri LGBTQ și câțiva deputați britanici cer boicotare Cupei Mondiale, după declarațiile lui Trump despre Groenlanda
19:23 - Judecătorul Alin Ene a publicat salariile din justiție: Cât plătește statul pentru fiecare dosar soluționat
19:17 - Ionel Bucur, de 47 de ani în lotul național. La 61, încă titular
19:10 - Parlamentul European suspendă acordul comercial cu SUA, după amenințările lui Trump
18:59 - Ultima soluție rămasă pentru căldura din Capitală, în plină iarnă. Ce se întâmplă cu facturile
18:54 - Raluca Turcan, despre impozitul progresiv: Acest impozit a ținut România pe loc

HAI România!

Nicușor nu umblă teleleu
Nicușor nu umblă teleleu
Nicușor, Davos și Arta de a sta „Teleleu”
Nicușor, Davos și Arta de a sta „Teleleu”
Marile schimbări mondiale. Hai LIVE cu Turcescu
Marile schimbări mondiale. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale