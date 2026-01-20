Mare eveniment pentru Radu Drăgușin. Internaționalul român s-a căsătorit cu Ioana State

Radu Drăgușin (23 de ani) s-a căsătorit civil, azi, cu iubita sa, Ioana State (24 de ani), evenimentul fiind programat la Primăria Sectorului 1. Chiar în ziua în care echipa sa, Tottenham, joacă pe teren propriu cu Borussia Dortmund, în Liga Campionilor. Fundașul central nu a fost însă inclus, în toamnă, pe lista UEFA, pentru că la acea vreme era accidentat.

Radu Drăguși și Ioana State sunt împreună de șase ani și au decis să-și oficializeze relația. Petrecerea se va desfășura în această seară, locul ales fiind Athenee Palace.

La eveniment a fost prezent și Florin Manea, agentul lui Drăgușin. Care îi este alături fotbalistului de când acesta avea 15 ani și era la nivel de juniori.

„Emoționat, vă dați seama. Sunt cu el de la 15 ani. Mă bucur să-l văd căsătorindu-se. Am luat un copil, acum este un om. Despre fotbal vorbim zilele următoare. Petrecerea diseară, apoi plecăm iarăși în Anglia, sunt lucruri neterminate. Vedem, suntem în discuții, este OK. Deocamdată ne bucurăm de eveniment”, a spus Florin Manea, impresarul internaționalului român.

Dincolo de căsătorie, Drăgușin trece printr-o perioadă agitată, în această iarnă, din punct de vedere profesional. El nu mai are viitor la Tottenham și trebuie să-și găsească o altă echipă. S-a vorbit în ultimele săptămâni despre interesul celor de la Nottingham Forest, Cristal Palace, Napoli, AS Roma, Milan sau Leipzig. Deocamdată, nu s-a concretizat nimic.

Discuții avansate au fost cu cei de la Roma, dar italienii ar fi vrut un împrumut până la finalul sezonului, cu opțiune de cumpărare din vară. Oficialii de la Tottenham vor să încheie afacerea Dragușin în această iarnă și nu discută decât cu un cumpărător. Negocieri mai sunt în acest moment cu Leipzig, formație din Bundesliga.