Republica Moldova. „Mare brânză” nu mai este doar o zicală folosită pentru a minimaliza importanța unui lucru. În Republica Moldova, expresia a devenit realitate. Un caș de 30,7 kilograme a stabilit un record național. Momentul a fost marcat printr-o demonstrație inedită, în care produsul a fost ridicat în aer cu o dronă agricolă, pe acordurile piesei „Asta-i țara mea”, interpretată de Satoshi și Vasile Advahov.

Evenimentul neobișnuit a avut loc vineri, 16 octombrie, la Moldexpo, în Chișinău, unde expresia „mare brânză” a căpătat un sens cât se poate de concret. Produsul a fost omologat oficial drept cea mai mare brânză realizată în țară, în cadrul inițiativei „Marea Brânză”, dedicată promovării producătorilor autohtoni și tradițiilor gastronomice.

Brânza a fost pregătită de familia Căpățână, din satul Slobozia Mare, raionul Cahul. Aceștia dețin o afacere în domeniul oieritului de peste două decenii. Compania „La Doina și Mihai”, care comercializează produse sub brandul „Mioara Sudului”, crește peste o mie de oi.

Pentru realizarea cașului de dimensiuni neobișnuite au fost folosite peste 150 de kilograme de lapte. Provocarea a fost cu atât mai mare cu cât producția de lapte de oaie scade spre sfârșitul sezonului. Dominica Căpățână a povestit că, deși familia produce brânză de mai bine de 20 de ani, de această dată a fost nevoie să adapteze procesul obișnuit de preparare pentru a obține un produs de asemenea dimensiuni.

„Împreună cu soțul meu avem o afacere pe care o gestionăm de peste 20 de ani. Nu este prima dată când facem brânză. Însă a fost o provocare să schimbăm modul în care pregătim cașul pentru a ajunge la asemenea dimensiuni. În ultimele zile am avut emoții și ne-am întrebat dacă va avea greutatea necesară pentru a stabili recordul”, a declarat antreprenoarea.

Cașul a fost produs marți și lăsat să se scurgă timp de mai multe zile. Astfel încât să-și păstreze forma și să ajungă la greutatea necesară. Cântărirea oficială a confirmat recordul de 30,7 kilograme. Pentru performanță, Dominica Căpățână a primit un certificat care atestă unicitatea produsului.

Momentul spectaculos al evenimentului a fost demonstrația aeriană. Brânza a fost ridicată în aer cu ajutorul unei drone agricole DJI T100. Aceasta fiind capabilă să transporte încărcături de până la 100 de kilograme. Demonstrația a avut loc pe versurile piesei „Asta-i țara mea”, interpretată de Satoshi și Vasile Advahov.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul expozițiilor „Moldagrotech” și „Farmer”, care reunesc reprezentanți ai sectorului agricol și producători locali. Organizatorii au urmărit să aducă împreună tradițiile gastronomice și tehnologia modernă, într-un moment menit să atragă atenția asupra produselor autohtone și a instrumentelor care pot contribui la dezvoltarea agriculturii.

Vitalie Sacara, fondatorul companiei Drone Assistance, a explicat că dronele agricole nu sunt utile doar pentru tratarea culturilor. Acestea pot transporta materiale și în zone greu accesibile, inclusiv în livezi și vii, unde utilajele convenționale întâmpină dificultăți.

„Misiunea noastră și misiunea companiei este să transmitem mesajul că dronele trebuie să ajute oamenii să trăiască mai bine, nu să interfereze și să distrugă viețile oamenilor”, a declarat Sacara.

Inițiativa a fost susținută de Federația Națională a Fermierilor din Moldova. Directorul executiv al organizației, Sergiu Veșca, a folosit chiar expresia care a dat numele evenimentului pentru a sublinia capacitatea producătorilor locali de a realiza produse deosebite.

„Cine spune că fermierii nu pot face Mare Brânză, noi încercăm astăzi să demonstrăm contrariul”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Veșca, 11 producători de lactate își prezintă oferta în cadrul expoziției. Publicul este invitat să deguste produsele și să voteze pentru cel mai bun producător.

Reprezentantul fermierilor a precizat că găsirea unei familii dispuse să accepte provocarea nu a fost simplă, mai ales în condițiile în care, la sfârșitul sezonului, laptele de oaie este mai puțin disponibil. El a apreciat efortul depus de familia Căpățână și a subliniat că astfel de inițiative pot promova produsele locale fără costuri exagerate.