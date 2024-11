Politica Marcel Vela: România are nevoie de Nicolae Ciucă







Marcel Vela a vorbit despre cel care va ocupa cea mai înaltă funcție în stat. Potrivit fostului ministrul al Apărării, Nicolae Ciucă are pregătirea necesară pentru a conduce România.

Marcel Vela, despre candidatura lui Nicolae Ciucă

În opinia fostului ministru, președintele PNL „este mai mult politician serios și un lider înțelept”. În contextul conflictelor externe, Nicolae Ciucă ar putea menține pacea, spune Marcel Vela.

„Un pensionar întâlnit în campania electorală mi-a spus: Nicolae Ciucă este ultimul adăpost înaintea furtunii, pentru că generalul Ciucă știe să păstreze pacea.

Am văzut în acești ani politicieni și lideri pricepuți, dar Nicolae Ciucă este mai mult decât un politician serios și un lider înțelept. Este un adevărat om de stat. Are pregătirea pentru a duce România înainte, are o viziune internațională”, a spus fostul ministru.

Îndemn pentru alegători

Fostul senator a precizat că liderul PNL este patriot și ar reprezenta un „adăpost înaintea furtunii”. Totodată, Vela i-a îndemnat pe alegătorii români să iasă la vot.

Oamenii îmi spun că votează Nicolae Ciucă. România are nevoie de Nicolae Ciucă. Iar Nicolae Ciucă are nevoie de Partidul Național Liberal. Să ne mobilizăm în ziua votului, să luptăm pentru România. România are nevoie de fiecare dintre noi, să luptăm pentru viitorul ei. Are nevoie de Nicolae Ciucă”, a adăugat fostul ministru

Marcel Vela, susținător al lui Nicolae Ciucă

Nu ar fi prima dată când fostul ministru al Apărării își arată susținerea pentru liderul PNL. La începutul campaniei, acesta a adus în plan experiența lui Nicolae Ciucă, precum și angajamentul său pentru binele țării.

„Pe 24 noiembrie toți românii din țară și din diaspora sunt invitați la urne pentru a alege un compatriot capabil să îndeplinească cea mai importantă funcție în stat”, preciza Vela.