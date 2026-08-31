Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat duminică lansarea unei campanii naționale de informare privind incidentele cu drone, în contextul creșterii numărului de incursiuni și al descoperirii unor resturi pe teritoriul României.

Demersul va viza atât comportamentul populației în cazul găsirii unor fragmente de drone, cât și combaterea dezinformării din mediul online. Anunțul vine după ce, în numai trei zile, Armata Română a intervenit în 18 cazuri care au implicat resturi de drone.

Ministrul interimar al Apărării a explicat că populația nu este obișnuită să se confrunte cu astfel de situații și a avertizat că fragmentele găsite pot reprezenta un pericol, inclusiv atunci când nu par, la prima vedere, să conțină materiale explozive.

„Oamenii nu au fost obișnuiți să interacționeze cu resturi de drone. Sfatul este să nu le atingă până când vin autoritățile și vin destul de repede”, a declarat Radu Miruță, duminică, la Digi24.

Potrivit acestuia, în ultimele trei zile au existat 18 cazuri în care militarii români au fost trimiși pentru a recupera și verifica resturi de drone.

„În trei zile am avut 18 cazuri de resturi de drone pentru care Armata Română a făcut diverse misiuni, să se ducă să le recupereze, să le scaneze dacă au sau nu au explozibil. Sunt drone care au explozibil și sunt drone care au explozibil în zone în care la prima vedere nu ți-ai dat seama”, a mai spus ministrul interimar.

Ministerul Apărării pregătește o campanie de informare care urmează să fie prezentată populației în 42 de locații din România.

Radu Miruță a precizat că rețeaua centrelor militare din fiecare județ va fi implicată în transmiterea informațiilor către populație. Campania va aborda atât măsurile de siguranță în cazul descoperirii unor resturi de drone, cât și problema informațiilor false care circulă pe internet în legătură cu incidentele aeriene.

„La nivelul Ministerului Apărării am luat decizia de a face o campanie de informare. Nu doar despre drone, ci și despre dezinformarea care apare în mediul online”, a declarat Miruță.

Ministrul interimar consideră că instituțiile din domeniul apărării trebuie să participe activ la informarea publicului, mai ales în contextul în care imaginile și informațiile neverificate se pot răspândi rapid pe rețelele sociale.

Anunțul vine pe fondul intensificării incidentelor aeriene cu drone înregistrate de România în 2026, în special în zonele apropiate de frontiera cu Ucraina.

Autoritățile române au fost nevoite să intervină în mai multe situații pentru identificarea, securizarea și verificarea unor obiecte sau fragmente despre care exista suspiciunea că provin de la drone implicate în atacurile desfășurate în apropierea graniței.

Mesajul principal transmis de Ministerul Apărării către populație este ca orice obiect suspect sau posibilă rest de dronă să nu fie atins și să fie semnalat imediat autorităților competente.

Campania națională anunțată de MApN urmărește să ofere populației informații clare despre reacția în astfel de situații și despre modul în care pot fi diferențiate informațiile oficiale de conținutul neverificat care circulă în mediul online.