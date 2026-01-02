Social

MApN intervine după tragedia de la Crans-Montana. Ajută victimele cu arsuri grave

MApN intervine după tragedia de la Crans-Montana. Ajută victimele cu arsuri graveMApN. Sursa foto: armed.mapn.ro
Ministrul Apărării (MApN),Radu Miruță, a anunțat vineri că o aeronavă a Forțelor Aeriene Române este pregătită să transporte șase tineri cu arsuri grave, răniți în incendiul de la Crans-Montana, din Elveția, către spitale din Paris.

MApN intervine după tragedia de la Crans-Montana

Decizia a fost luată în urma solicitării Comitetului Național pentru Situații de Urgență și face parte din eforturile României de a acorda sprijin internațional în cazul tragediei care a ucis 40 de persoane și a rănit peste 100.

Incendiu Elvetia.

Incendiu Elvetia. Sursa foto Captură video

„Zilele acestea a fost din nou solicitat sprijinul Armatei pentru misiuni umanitare. Și da, Armata ajută fără a sta pe gânduri, fără a întreba cine plătește cheltuielile, sau dacă au fost ori nu prevăzuți bani în buget. Voi regla aceste aspecte în bugetul anului 2026.

Pentru că dincolo de grade și funcții, Armata înseamnă oameni. Pentru că viața nu alege între bogat și sărac, între ministru și portar, între „pilos” și omul nimănui. Și da, eu cred că asta trebuie să facem atunci când putem. De aceea nu am stat nicio secundă pe gânduri când am aprobat aceste zboruri”, a declarat ministrul.

C-27j Spartan a plecat spre Elveția

Astăzi, aeronava C-27J Spartan a decolat din Baza 90 Transport Aerian Otopeni, configurată pentru misiuni medicale. Aceasta va prelua un pacient cu arsuri severe din Bruxelles și va reveni pentru a transporta doi pacienți tratați anterior în spitalele belgiene.

aeronava spartan

Sursa foto Arhiva EVZ

O altă aeronavă va pleca spre Lausanne, de unde va aduce șase tineri grav răniți în incendiul de la Crans-Montana către spitalele pariziene, ca parte a ajutorului umanitar oferit de România.

Armata României acționează

Aceste misiuni completează eforturile armatei române, care, în urmă cu trei zile, a transferat deja pacienți români cu arsuri grave către spitale din Belgia, demonstrând rapiditate și eficiență în intervențiile de urgență.

„Când cineva are nevoie, nu întrebi „de ce” sau „cât costă”. Acționezi. Iar Armata României face exact asta. Pentru că în astfel de momente nu mai există granițe, bugete sau funcții. Există doar oameni care îi ajută pe alți oameni.”, a mai scris Radu Miruță pe pagina sa de Facebook, subliniind spiritul umanitar al militarilor români.

