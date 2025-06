Social Maniera inedită în care un doctorand la Montfort a mulțumit școlii care l-a format. Burse pentru absolvenți







În școala din Beiuș sunt rădăcinile sale. Tânărul Cezar Kovacs nu a uitat niciodată că reputatul Colegiu Samuil Vulcan din Beiuș (CNSV) a fost punctul de plecare în parcursul său academic. CNSV este prima școală din învățământul preuniversitar românesc care a dat, dintr-o singură clasă, trei academicieni: lingvistul Marius Sala, vicepreședinte al Academiei Române, filosoful Mircea Flonta și matematicianul Dragoș Lazăr. Actualul doctorand de la Montfort University e absolvent de liceu al promoției 2019. Între timp a absolvit și Facultatea de Drept și de Business la Montfort, este cercetător doctor în economia transportului aerian. În urma rezultatelor sale a obținut o bursă de cercetare de 70.000 de lire.

Burse pentru elevii școlii care se remarcă prin implicare, responsabilitate și inițiativă

Din această poziție s-a întors la Beiuș pentru a oferi, la rândul său, burse vulcaniștilor care au ales să se implice activ în viața școlii și a comunității. 17 elevi, din mai multe clase de liceu, au fost premiați de Cezar Kovacs cu burse de implicare civică și extrașcolară. Tânărul a decis să susțină financiar elevii care se remarcă prin implicare, responsabilitate și inițiativă. Acesta e un gest simbolic de recunoștință față de liceul care i-a oferit primele oportunități de formare.

„Am fost elev aici, la Samuil Vulcan. Și știu cât de mult contează să ai pe cineva care îți spune că ceea ce faci e valoros. În anii mei de liceu, am fost activ în Consiliul Elevilor. Am inițiat proiecte și am învățat cât de important e să contribui, nu doar să particip. Astăzi, prin aceste burse, vreau să încurajez exact acest tip de elev. Cel care vine cu idei, care muncește pentru alții, care își asumă responsabilități. Chiar și atunci când nu i se cere. Îmi doresc ca în anii următori să existe tot mai mulți elevi premiați pentru implicarea lor în comunitate”, a declarat Cezar Kovacs.

Stimulent pentru elevii care înțeleg că școala nu înseamnă doar note și examene

Valoarea totală a burselor acordate a depășit 10.000 de lei. Printre beneficiari se numără și o echipă de elevi, care s-a remarcat printr-un proiect colaborativ de impact. Selecția elevilor s-a realizat pe baza implicării reale în activități extracurriculare, proiecte sociale. Au contat acțiunile de voluntariat sau reprezentare în structuri precum Consiliul Elevilor.

Inițiatorul programului de burse a urmărit să recompenseze nu doar performanța academică, ci mai ales spiritul civic. Cezar Kovacs a vrut să recompenseze inițiativa personală. Și contribuția concretă la dezvoltarea comunității școlare. Prin această inițiativă, Cezar speră ca bursele să devină o tradiție. Și un stimulent real pentru elevii care înțeleg că școala nu înseamnă doar note și examene. Ci și participare, colaborare și dorința de a lăsa ceva valoros în urmă.