Mâncarea golește mai repede portofelul românilor. Cât compensează tichetele de masă

Cheltuielile pentru alimentație ocupă o parte importantă din veniturile angajaților, potrivit unui studiu Edenred realizat pe aproape 3.000 de persoane. 65% dintre respondenți spun că folosesc pentru mâncare peste 30% din bugetul total, iar 83% consideră că și-ar pierde din puterea de cumpărare dacă nu ar mai beneficia de tichetele de masă.

Datele arată și că pauza de prânz este tot mai scurtă, în timp ce o parte importantă dintre angajați ajung să sară peste această masă zilnic sau ocazional.

Studiul arată că alimentația are o pondere ridicată în cheltuielile persoanelor intervievate, iar tichetele de masă sunt folosite pentru completarea bugetului destinat meselor.

“Circa 65% dintre respondenţi alocă alimentaţiei peste 30% din bugetul lor total. În aceste condiţii, angajaţii declară în studiu că tichetele de masă rămân un sprijin esenţial pentru starea lor de bine.

Majoritatea respondenţilor afirmă că tichetele le extind bugetul dedicat meselor şi că o mărire a valorii acestora ar îmbunătăţi semnificativ calitatea prânzului. Fără tichete de masă, 83% dintre angajaţi ar pierde din puterea de cumpărare”, susţin autorii cercetării.

Astfel, pentru majoritatea celor intervievați, tichetele permit alocarea unei sume mai mari pentru masă, iar creșterea valorii lor ar influența și calitatea prânzului pe care și-l permit.

Studiul indică și o reducere a timpului pe care angajații îl acordă pauzei de masă. Dacă în 2025 aproximativ 70% dintre respondenți petreceau mai puțin de 30 de minute la prânz, în prezent procentul a urcat la 78%.

“Dacă în 2025, aproximativ 70% petreceau sub 30 de minute la prânz, la ora actuală procentul a ajuns la 78%. Deşi preocuparea pentru un stil de viaţă sănătos este în creştere, iar cercetările susţin importanţa respectării programului de mese regulate, pauza de prânz este adesea sacrificată din cauza volumului ridicat de muncă: 69% dintre respondenţi omit prânzul în fiecare zi sau ocazional, deşi îi recunosc multiplele avantaje”, arată datele studiului.

Pentru angajați, pauza de prânz nu este legată doar de alimentație, ci și de energia și concentrarea din timpul programului. 65% dintre persoanele intervievate spun că masa de prânz le oferă mai multă energie și capacitate de concentrare.

Pentru 44% dintre respondenți, discuțiile cu colegii reprezintă cea mai plăcută parte a pauzei. Alte 39% dintre persoane spun că resimt mai multă energie și o stare de bine, iar 26% observă o capacitate mai bună de concentrare. În aceste condiții, pauza de masă este descrisă în studiu drept “cel mai important moment de wellbeing al zilei de lucru, un prilej de reconectare, reset mental şi echilibru”.

Reducerea timpului acordat mesei în timpul programului de lucru nu este întâlnită doar în România.

Global Eating at Work Survey, realizat în 2023 de Compass Group pe un eșantion de 35.000 de angajați din 26 de țări, arată că durata medie a pauzei de prânz este de 35 de minute.

Totodată, angajații care lucrează cu normă întreagă ajung să sară peste cel puțin o pauză de prânz în fiecare săptămână.