EVZ Special Management în situații de criză. Cum gestionează liderii companiilor cele mai dificile momente







Situațiile de criză apar pe neașteptate. Tot ce părea stabil poate deveni într-o secundă incert, iar direcția clară se transformă într-un labirint plin de întrebări. De ce s-a întâmplat acest lucru? Cât de mult ne-a afectat? Ce facem mai departe? Este un moment în care se caută răspunsuri. Orice organizație, indiferent de domeniu sau dimensiune, se confruntă la un moment dat cu situații de criză, fie că este vorba de probleme financiare sau schimbări bruște în piață, fie că apar conflicte interne sau chiar dezastre naturale. În astfel de momente critice, capacitatea liderilor de a gestiona eficient situația face diferența dintre redresare și eșec.

Un management eficient de criză nu înseamnă doar reacții rapide, ci și luarea deciziilor strategice bazate pe informații clare, comunicarea eficientă și menținerea moralului echipei. Liderii trebuie să fie nu doar bine pregătiți, ci și adaptabili, capabili să navigheze printre incertitudini și să inspire încredere.

Există multe exemple de afaceri de succes conduse de oameni cărora nu le-a fost frică de o posibilă criză, ci au privit-o ca pe o oportunitate de a învăța lecții importante. Pentru acest articol, am discutat cu doi lideri de opinie din piața de business locală, care activează în industrii diferite, dar s-au confruntat cu aceleași crize, de la pandemie, la inflație și taxe noi.

Este vorba despre Felix Pătrășcanu, cofondator FAN Courier, companie 100% românească și unul dintre cei mai mari jucători ai pieței de curierat, cu o cifră de afaceri de 280 de milioane de euro în 2024 și Marian Alecu, antreprenor de succes care a adus McDonald`s în România, acționar în cadrul City Grill și deținătorul multor business-uri în HoReCa, turism și energie. Cei doi antreprenori au înfruntat momente dificile, iar poveștile lor pot reprezenta lecții despre cum provocările pot fi transformate în puncte de cotitură spre reușită.

Numeroase companii se confruntă cu situații neprevăzute, iar în unele cazuri starea economică este dușmanul redresării. „O companie este legată de contextul economic, social și politic în care își desfășoară activitatea. Sunt unele companii care profită de criză, dar majoritatea sunt afectate. Criza poate fi definită ca un moment în care activitatea de bază a unei companii manifestă un regres puternic și managementul nu găsește calea de redresare. În anumite condiții, situația economică este dușmanul redresării.

M-am confruntat cu crizele industriilor în care îmi desfășor activitatea. Primul pas în răspunsul la criză este să încerci efectiv să supraviețuiești, să nu lași corabia să se scufunde. Apoi, trebuie să găsești metode de redresare pentru a te menține pe linia de plutire prin diferite celule de criză sau metode profesionale și manageriale”, a explicat Marian Alecu.

Potrivit antreprenorilor, o criză poate fi o oportunitate de creștere, iar modul în care răspunzi la situațiile tensionate este cel mai important lucru. „Crizele sunt ca «certurile în familie» și, în funcție de felul în care le gestionezi, înveți despre tine și despre ceilalți și despre cum poți răspunde mai bine în fața unor situații similare pe viitor, astfel încât să previi situațiile de criză sau să le menții la cote cât mai mici. Crizele sunt parte din viața noastră și, de multe ori, dintr-o criză sau dintr-o eroare se naște progresul.

În cazul unei companii, criza este o situație în care lucrurile nu merg așa cum era stabilit să se întâmple, fie din cauze externe, fie interne. Inflație, război, pandemie, o taxă nouă – sunt foarte multe cauze externe care pot genera crize în companii. Intern, sunt la fel de multe motive. Însă mai important decât cauza este felul în care alegi să răspunzi la apariția unui moment neașteptat. Fiecare criză se gestionează diferit, chiar și atunci când vorbim despre companii din aceeași industrie. Nu există o rețetă magică”, a precizat Felix Pătrășcanu.

În momente de criză, deciziile se iau în timp real. Felix Pătrășcanu a precizat că planul de acțiune se realizează în urma analizării datelor din teren, consultării oamenilor direct implicați, de la toate nivelurile afacerii, și dezbaterii finale cu echipa de acționari. Cofondatorul companiei de curierat a explicat că nu trebuie doar să recunoști criza, ci și să îți asumi direcția de acțiune pe care o va urma compania ta.

„De-a lungul celor 27 de ani de existență, FAN Courier a trecut prin diverse situații atipice sau dificile, nu le-aș numi neapărat crize. Pentru unele dintre ele aveam deja soluții, pentru că dacă aceste situații neprevăzute vin și cu ceva bun acesta este know-how-ul, învățămintele pe care le tragem din ele, posibilitatea continuă de a ne testa viteza de reacție și soliditatea echipei, lucruri pe care le replicăm apoi și în gestionarea crizelor care vin ulterior. Pentru altele, cum a fost pandemia, a trebuit să învățăm din mers și să avem încredere în deciziile luate pe loc, într-un timp foarte scurt”, a explicat Felix Pătrășcanu.

Pentru FAN Courier, cea mai grea perioadă a fost pandemia, care a schimbat complet strategia de business de la momentul respectiv. Răspunsul rapid și măsurile implementate au adus o creștere pentru companie, dar efortul din spate a fost unul enorm. „Pandemia a fost, fără discuție, ceva nemaivăzut, imposibil de anticipat și, deci, extrem de greu de gestionat. Am învățat atât de multe lucruri în acea perioadă. Am înțeles, probabil, cel mai bine ce înseamnă o echipă sudată, ce înseamnă încrederea și ce înseamnă loialitatea oamenilor față de companie, și, pentru asta, nu încetăm să le mulțumim tuturor angajaților noștri, fără de care nu am fi putut traversa acea perioadă”, a explicat cofondatorul FAN Courier.

Potrivit acestuia, inflația de după pandemie a extins incertitudinea la nivelul întregii economii. FAN Courier a trebuit să-și asume o posibilă scădere a profitabilității. „Pentru noi, profitul este important pentru că îl reinvestim constant, dar toate acestea fac parte din lumea de business”, spune domnul Pătrășcanu.

În opinia lui Marian Alecu, semnele timpurii ale unei crize pot fi identificate printr-o pregătire managerială foarte bună, o conectare profundă cu realitatea și prin cunoașterea pieței și a competitorilor.

„Am întâlnit foarte multe crize în activitatea mea profesională. În prezent, nu cred că ne confruntăm cu o criză, este vorba mai mult de o situație de alertă economică. Foarte mulți jucători din mediul de afaceri de astăzi sunt pregătiți să lupte mai departe. Nimeni nu a băgat capul în pământ, iar rezultatul este faptul că, în profida unui context economic incert, noi continuăm să ne desfășurăm activitatea”, spune acționarul City Grill.

Omul de afaceri a explicat că angajații reprezintă un atu important, care te pot ajuta să ieși din situațiile dificile. Din acest motiv, oamenii nu trebuie să sufere de pe urma unor crize imprevizibile. „Criza nu trebuie să se reverse asupra oamenilor. Nu poți alege printre primele măsuri să lovești în angajați, crezând că așa vei reduce costurile și așa poți rezolva parțial problema. La nivel intern, este foarte important să comunici cu angajații, deoarece nu sunt responsabili de criză și nici nu pot fi cei pe spatele cărora se decontează criza. Eu le-am cerut angajaților doar un efort profesional și susținut, pentru că în criză este nevoie de multă muncă și creativitate, pentru a face față situațiilor cu care te confrunți.

Fiecare criză este diferită, nu avem un model clar, fie că vorbim de inflație, șomaj, economie slabă sau un cadru legal incert. Așadar, poți trece peste împreună cu oamenii. Nu poți face management de unul singur, să fii un «one man show». Este o iluzie să crezi că ești deținătorul adevărului absolut. Pentru a avea oamenii alături de tine, trebuie să fii foarte agil în reacții și să cunoști foarte bine mediul de afaceri în care îți desfășori activitatea. Este important să dovedești cunoștințe manageriale profunde, flexibilitate și versatilitate. Acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le urmezi”, a explicat Marian Alecu.

O criză este un moment al deciziilor și al riscurilor. Acționarul City Grill a precizat că teama managerului este un factor care poate ruina o afacere în timpuri de incertitudine. Mai exact, cel mai mare obstacol în depășirea unei crize este frica de a lua decizii.

„Există un lucru care m-a călăuzit de-a lungul situațiilor grele în business. Decât să nu iei nicio decizie, mai bine iei una care se dovedește în final a fi greșită. Este greu de crezut că o situație la nivel economic se poate rezolva de la sine. În acest context, în calitate de lider, colectivul pe care îl conduci vede că ești pasiv și nu ai curaj. Dacă iei o decizie greșită, oamenii se vor implica pentru rezolvarea acestei situații. Tu vei avea pentru ce să lupți, să îndrepți situația. În business, este o greșeală să te temi și să crezi că vine sfârșitul lumii dacă greșești. Nu cred că există oameni de afaceri care nu au greșit, tot ce contează este să înveți din aceste experiențe. Criza este o luptă care cerne piața și care te călește”, a explicat Marian Alecu.

Directorul sau managerul unei afaceri este centrul soluției în situații de criză. Acesta are responsabilitatea de a veni cu strategia și de a coordona procesul de redresare.

„Rolul directorului într-un moment de criză este esențial pentru gestionarea situației și menținerea stabilității organizației. Directorul este un punct central de coordonare. Acesta trebuie să acționeze cu fermitate, empatie și viziune strategică pentru a minimiza efectele negative ale crizei. Liderul trebuie să înțeleagă că este nevoie de management. Trebuie să evalueze rapid situația și riscurile și apoi să treacă la acțiune, împreună cu echipa. Atunci când te confrunți cu un moment imprevizibil, sunt importante promptitudinea cu care reacționezi și flexibilitatea pe care o ai ca business, pentru a te adapta la noua realitate. Soluțiile rapide și inovative cu care vii pot face diferența între a rezolva o situație neprevăzută sau a lăsa lucrurile să degenereze. Apoi, nicio criză nu poate fi rezolvată fără investiții adaptate pentru situația respectivă și fără o echipă profesionistă și capabilă să o gestioneze”, explică Felix Pătrășcanu.

Pandemia a adus noi încercări pentru FAN Courier. Co-Fondatorul firmei de curierat a povestit despre măsurile implementate pentru redresare. Acesta a vorbit și despre strategia aplicată pentru creșterea afacerii în urma acestei crize. „Măsurile luate în pandemie pentru fluidizarea operațiunilor și pentru identificarea unor noi metode de livrare, fără contact curier-client, au fost incluse în strategia de dezvoltare de business din anii următori. Așa au fost accelerate decizii de dezvoltare importante: rețeaua de lockere, dotarea curierilor cu tehnologie din ce în ce mai performantă pentru scurtarea timpilor de livrare sau extinderea și tehnologizarea HUB-urilor din București și din țară. În acest fel, criza care ne-a determinat să căutăm soluții rapide la problemele care se iveau de pe o zi pe alta ne-a ajutat și să ne dezvoltăm ulterior ca business și să devenim mai buni în relația cu clienții noștri”, a explicat Felix Pătrășcanu.

Primele semne de redresare după criză sunt clare, potrivit acționarului City Grill. În primul rând, dispar panica și frica inițială. „Afacerea este bine când optimismul revine. Oamenii au înțeles în domeniul lor de activitate ce înseamnă această criză. Au pus pe masă un plan de supraviețuire pe următorii ani, chiar unul de creștere. Nu este un proces ușor și nici unul care se întâmplă peste noapte. Toată revenirea trebuie să aibă loc natural, bazată pe multă muncă și frământări”, a precizat Marian Alecu.

Din perspectiva celor doi antreprenori, criza reprezintă un moment de cotitură pentru orice business. Însă, oricât de imprevizibilă ar fi situația, flexibilitatea și viteza de reacție fac diferența între succes și eșec.