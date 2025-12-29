Monden

Mama Doiniței Oancea, dezvăluiri despre fiica ei. „Ai cel mai mare suflet din lume”

Mama Doiniței Oancea a acceptat pentru prima dată să apară la un podcast chiar alături de fiica ei. Aceasta a explicat că actrița are cel mai mare suflet din lume.

Mama Doiniței Oancea, mândră de fiica ei

Mama actriței a explicat faptul că fiica ei este un om extrem de bun și că nu ar schimba niciodată acest lucru la ea. ”Mami pentru mine ești cea mai bună de pe pământ.

Cea mai frumoasă, cea mai bună la suflet, sufletul tău nu l-as da nici pe toată România. Nu există om să treacă pe lângă tine să nu-l ajuți, să-i dai”, a spus aceasta.

Sacrificii pentru fiica ei

De altfel, aceasta a explicat că a făcut tot ce i-a stat în putință ca Doinița să aibă parte de educație. Mai ales să poată merge la școlile pe care aceasta și-a dorit să le urmeze.

”E foarte bine că ești așa cum ești. Că Dumnezeu spune așa: de unde dai, de acolo îți dă și el. Categoric ești răsplătită și vei fi li mai răsplătită. Cea mai mare dorință a mea, nu mă interesează cine ce, cu cine, nu mă interesează nimic, decât să fii fericită. Mi-am depus un jurământ că nu contează unde lucrez, dar fata mea o să aibă cele mai multe școli”, a mai declarat ea.

Doinița Oancea, greu încercată

Actrița și-a găsit acum liniștea și în plan personal. Dar în trecut aceasta a suferit enorm din cauza trădării venite din partea Lorei și a iubitului ei din acea perioadă, Ghenu. De altfel, scandalul a fost de notorietate și chiar dacă ambele vedete au trecut peste, niciuna dintre ele nu vorbește cu cealaltă.

Mai ales că ambele au declarat că au fost rănite din pricina situației. Însă Doinița a fost cea care ani de zile nu a mai putut să aibă o relație cu un bărbat până l-a cunoscut pe actualul ei iubit.

