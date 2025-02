Economie Majorări de taxe și impozite în 2025. Calculele lui Tanczos Barna







Ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, a anunțat că autorităţile nu calculează majorări de taxe sau de impozite în acest an, iar instituţiile sunt sub presiune pentru că încearcă să țină cheltuielile sub control. El a declarat că sunt provocări mari, dar că este convins că ministerul jse va descurca.

Tanczos Barna: Nu calculăm nicio majorare de taxe

„Noi nu calculăm cu nicio majorare de taxe sau de impozite în 2025. Sunt convins că veniturile pot fi realizate dacă mă uit doar la plusul de 70 de miliarde de anul trecut realizat de ANAF, faţă de 2023. Cred că şi anul acesta, în alte condiţii, conjuncturale, desigur, vor fi capabile instituţiile să aducă suficienţi bani pentru a finanţa acest buget.

Sunt convins că şi sistemele informatice vor contribui la acest lucru şi nu cred că o să avem probleme cu partea de venituri. Dar, în acelaşi timp, da, trebuie să avem şi măsuri pe partea de reducere a cheltuielilor şi să ţinem cheltuielile sub control. An de an provocările sunt mari şi Ministerul Finanţelor, şi instituţiile din coordonare sau subordine sunt sub presiune constantă pentru a realiza aceste venituri. Da, sunt convins că ne vom descurca”, a precizat ministrul, în briefingul de la finalul şedinţei de Guvern în care a fost aprobat bugetul pentru acest an.

Ce se întâmplă cu societățile de stat

Întrebat dacă vor exista excepţii în ceea ce priveşte disponibilizările din instituţiile statului, Tanczos a explicat că excepţiile nu le decide Ministerul Finanţelor. Cu toate acestea, el a spus că societăţile de stat care sunt listate la bursă se află într-o altă situaţie, la fel ca şi companiile care sunt pe profit de ani de zile şi din dividendele realizate plătesc statului român sume mari de bani.

„După aprobarea bugetului, probabil vom mai avea o analiză în Coaliţie pe această temă. Important este ca societăţile de stat care sunt pe profit să îşi poată desfăşura activităţile în mod normal, fără perturbări, iar cei care sunt pe pierderi sau sunt exagerări, acolo să se aplice cu stricteţe nişte reguli ale bunului simţ şi reguli ale comportamentului normal într-o companie de stat”, a mai spus ministrul.

Cum e construit proiectul de buget pentru 2025

Proiectul de buget pentru acest an este construit pe o creştere economică de 2,5% şi un deficit bugetar de 7%. Documentul prevede și o reducere a cheltuielilor de personal cu 5% la ministere, cu câteva excepţii (Sănătate, Educaţie, Ministerul Apărării şi Ministerul de Interne).