Maia Sandu și Igor Grosu cer reguli clare pentru rețelele sociale: Propaganda profesionistă trebuie sancționată

Maia Sandu și Igor Grosu cer reguli clare pentru rețelele sociale: Propaganda profesionistă trebuie sancționată
Republica Moldova. Reglementarea rețelelor sociale devine una dintre prioritățile noii guvernări. Potrivit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, este necesar să existe norme clare pentru platformele digitale, astfel încât să poată fi combătute campaniile de dezinformare, fără a restricționa însă libertatea de exprimare. Aceeași nevoie a fost subliniată și de președinta țării, Maia Sandu.

În cadrul unei emisiuni TV, Igor Grosu a explicat că este important să se facă o distincție între distribuirea obișnuită a unei știri și campaniile organizate și agresive de dezinformare și propagandă.

„Vorbim anume despre al doilea caz, nu despre cineva care a dat un Like sau a făcut o distribuire. Vorbim despre cei care fac aceste lucruri în mod profesionist și pentru sume mari de bani – despre propagandă”, a precizat el.

Igor Grosu

gor Gosu la tribuna Parlamentului/ Sursa foto: captură

Evaluarea campaniilor electorale și rolul Consiliului Audiovizualului

Președintele Parlamentului a amintit că necesitatea unor reglementări pentru platformele online a fost semnalată și de Curtea Constituțională, în decizia privind validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Pentru a preveni abaterile în viitor, autoritățile trebuie să organizeze o evaluare amplă a campaniilor electorale.

Potrivit lui Grosu, sarcina elaborării acestor reglementări ar putea reveni Consiliului Audiovizualului, iar activitatea rețelelor sociale ar putea fi inclusă în actualul Cod al serviciilor media audiovizuale, având în vedere că televiziunea clasică evoluează rapid, iar posturile TV și radio administrează propriile pagini pe rețelele sociale.

„Prevenirea și anticiparea sunt esențiale – pentru ca, încă din faza inițială, să fie clar dacă se conturează o nouă campanie de dezinformare. Acest lucru nu ține doar de Consiliul Audiovizualului, ci de toate instituțiile competente în domeniu, care să elaboreze norme și definiții clare”, a adăugat Grosu.

Colaborare internațională pentru protejarea spațiului informativ

Reglementarea unitară a platformelor sociale, astfel încât acestea să nu devină instrumente ale regimurilor autocratice și dictatoriale, a fost menționată și de președintele Maia Sandu. Într-un podcast, șefa statului a explicat că platformele sociale sunt mult mai greu de controlat în privința dezinformării.

Sursa foto: Președinția Republicii Moldova

„Conturile false și operațiunile inautentice sunt mai bine ascunse decât rețelele de bani, criptomonedele și voturile cumpărate. Este un aspect pe care democrațiile consolidate trebuie să și-l asume. În satele din Republica Moldova, oamenii știu cine va cumpăra Rusia. Ce este greu însă este să faci față operațiunilor din mediul online și să creezi o masă critică care să aibă încredere în instituții, mai ales în justiție”, a spus Maia Sandu.

Tentative anterioare de reglementare și criticile societății civile

Republica Moldova a mai avut tentative de reglementare a spațiului informativ. În martie 2016, Ministerul Afacerilor Interne a propus un proiect aprobat de Guvern, orientat spre combaterea pornografiei infantile și a terorismului, care conținea prevederi prin care organele de anchetă puteau bloca site-uri, verifica e-mailuri, mesaje SMS și corespondența de pe rețelele sociale.

Proiectul a fost criticat de apărătorii drepturilor omului, fiind considerat excesiv și amenințător pentru viața privată și libertatea de exprimare. Sub presiunea societății civile, proiectul a stagnat în Comisia parlamentară pentru securitate națională și, în noiembrie 2017, a fost exclus de pe ordinea de zi, din cauza numeroaselor obiecții, inclusiv din partea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

