Maia Sandu denunță nereguli grave la alegerile parlamentare și îndeamnă cetățenii să voteze masiv

Republica Moldova. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a atras atenția asupra mai multor încălcări observate în cadrul scrutinului parlamentar. Șefa statului a menționat cazuri de transportare organizată a alegătorilor către secțiile de votare din afara țării, precum și tentative de aplicare a schemei cunoscute sub denumirea de „carusel electoral”.

Într-un mesaj public, transmis chiar în ziua alegerilor, Maia Sandu a subliniat că, în unele secții cu o prezență ridicată la vot, s-ar fi încercat împiedicarea desfășurării normale a procesului electoral.

„Avem mai multe cazuri de transportare ilegală a alegătorilor la secțiile de vot din afara țării, evident contra bani. Avem situații de alertă falsă cu bombă în mai multe țări. Avem înregistrate cazuri de așa-zis carusel de scoatere a buletinului de vot din secțiile electorale, pentru ca ulterior să fie introdus deja cu ștampila pusă. Și avem multe cazuri când oamenii din rețeaua Șor încearcă să blocheze procesul de vot în secțiile unde prezența este mare”, a afirmat președinta.

Șefa statului a repetat apelul către cetățeni să iasă masiv la vot, oriunde s-ar afla, subliniind că doar printr-un vot liber și corect Republica Moldova poate fi apărată.

„Mergeți la vot în Spania, Franța, Irlanda, România – în orice țară unde vă găsiți acum. Mergeți la vot acum, pentru că o să reușiți să votați până se închid secțiile de vot la ora 21:00. R. Moldova este țara noastră, nu a grupării criminale Șor. Haideți să demonstrăm că noi suntem mai puternici decât banii lor murdari”, a declarat Maia Sandu.

Scrutinul parlamentar din 28 septembrie a fost deja validat, pragul necesar fiind atins în jurul orei 14:30. Până la închiderea urnelor, la ora 21:00, procesul de vot continuă în cele 2.274 de secții de votare deschise: 1.961 pe teritoriul național, 12 dedicate alegătorilor din localitățile de pe malul stâng al Nistrului și 301 secții peste hotare. Totodată, cetățenii moldoveni din 10 state au avut opțiunea de a vota prin corespondență.