Magistraţi beţi criţă, în spectacol la o benzinărie. Riscă să-şi piardă funcţiile

Republica Moldova. Trei magistraţi de la Judecătoria Soroca riscă să-şi piardă funcţiile după ce, fiind în stare de presupusă ebrietate, s-ar fi dat în spectacol la o benzinărie dun reţeaua Vento, din oraşul Soroca. Iar unul din ei riscă chiar răspundere penală pentru că a condus în stare de ebrietate.

Potrivit portalului PulsMedia, care face referinţă la surse din Procuratura Soroca, ar fi vorba despre Ghenadie Tocaiuc, Dinu Braşoveanu şi Ghenadie Purici.

Sursele EvZ din Procuratură susţin că cel care ar putea fi tras la răspundere penală este magistratul Ghenadie Tocaiuc, documentat de Poliţie că a condus automobilul în stare de ebrietate. Iar procurorul general ar fi semnat un demers către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) privind acordul efectuării acţiunilor de urmărire penală în privinţa magistratului Tocaiuc.

CSM nu a comentat deocamdată incidentul.

Incidentul ar fi avut loc în noaptea de 09 octombrie curent, la stația PECO „Vento” de pe strada Independenței din Soroca. Potrivit PulsMedia, cei trei magistraţi s-au luat la harță cu unul dintre operatori.

Aceștia l-ar fi lovit și îmbrâncit pe angajat, dar și ar fi distrus bunurile de pe teritoriul stației PECO. La fața locului a fost nevoie de intervenția poliției pentru a calma spiritele.

Sursele EvZ susţin că Ghenadie Tocaiuc ar fi venit mai târziu la benzinărie, fiind chemat de cei doi colegi să-i „salveze”. În consecinţă, însă Tocaiuc va fi cel care riscă răspundere penală, fiind prins beat la volan.

Poliţiştii l-au documentat pe Ghenadie Tocaiuc, filmând întreg procesul. Când a văzut poliția, magistratul ar fi urcat într-un automobil de marca Volkswagen și a încercat să dea bir cu fugiții de la fața locului. Dar a pierdut ghidajul şi s-a izit cu maşina într-o bordură.

Oprit de poliţişti, Tocaiuc a scos legitimaţia de judecător. Agenţii de circulaţie nu s-au lăsat intimidaţi şi au solicitat magistratului să fie testat cu aparatul Drager. Ghenadie Tocaiuc a refuzat, dar a acceptat să fie dus la spital pentru prelevarea probelor de sânge.

Rezultatul testului a arătat că magistratul avea o concetrație de alcool de 2,87 g/l în sânge. Concetrația de alcool de 0,7 g/l în sânge se consideră cu grad avansat de ebrietate.

Cu trei ani în urmă, un precedent similar a avut loc la o benzinărie din Donduşeni. Un procuror şi un şef de poliţie au dat busna în benzinărie. Ei au insultat vânzătorul, care a refuzat să le vândă bere pe timp de noapte, şi-au luat bere fără ca să plătească, au urcat în maşină, au băut berea, apoi a plecat.

Întreg incidentul a fost surprins de camerele video.

Inspecţia procurorilor a pornit o anchetă de serviciu, iar procurorul Victor Darii a pleca în concediu pentru îngrijirea copilului. Păstrându-şi dreptul de a reveni în Procuratură. Procurorul a fost găsit vinovat, iar Consiliul de Etică şi Disciplină l-a sancţionat cu... un avertisment. În timp ce legislaţia moldovenească prevede răspundere penală pentruconducerea automobilului în stare de ebrietate.