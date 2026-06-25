Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis joi că România nu a fost parte în conflictul dintre Statele Unite și Iran, subliniind că poziția țării noastre a fost concentrată pe susținerea eforturilor diplomatice de dezescaladare și pe promovarea stabilității în Orientul Mijlociu.

Potrivit MAE, toate deciziile adoptate de România au fost luate în baza acordurilor bilaterale existente cu Statele Unite și în conformitate cu obligațiile internaționale asumate.

„România este o țară aliată cu responsabilități și angajamente pe care le respectă pe deplin. Subliniem încă o dată că toate deciziile pe care România le ia în exercitarea suveranității sale sunt atent evaluate pentru a ne asigura că acestea sunt în conformitate cu prevederile Cartei ONU și cu normele relevante de drept internațional”, a transmis MAE.

Precizările vin în contextul în care purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai, a acuzat NATO de „complicitate” la ceea ce a numit un „război de agresiune ilegal” împotriva Iranului, declanșat de Statele Unite și Israel, potrivit AFP.

Oficialul iranian a susținut că secretarul general al NATO ar fi indicat explicit Italia și România ca state implicate în operațiunile militare.

Reacția sa a venit după declarații atribuite secretarului general al NATO, Mark Rutte, într-un interviu acordat Fox News, în care acesta ar fi vorbit despre utilizarea unor baze aeriene europene în sprijinul unor operațiuni militare desfășurate în regiune.

În aceleași declarații, Mark Rutte ar fi afirmat că sute de aeronave americane au decolat de pe baze din Italia pentru operațiuni logistice și de sprijin, iar unele facilități din Europa ar fi fost folosite pentru activități de realimentare și susținere aeriană.

De asemenea, au fost făcute referiri la reducerea temporară a traficului aerian civil pe anumite aeroporturi, inclusiv în București, pentru a permite desfășurarea unor operațiuni logistice.

Potrivit acestor afirmații, în timpul conflictului ar fi avut loc mii de zboruri ale aviației americane de pe baze europene.

Într-o postare publicată pe platforma X, Esmail Baghai a susținut că aceste declarații reprezintă o recunoaștere a implicării NATO într-un conflict considerat ilegal de către Teheran.

El a afirmat că statele europene menționate ar trebui să ofere explicații propriilor cetățeni privind rolul lor în operațiunile militare desfășurate în regiune.

În Italia, Ministerul Apărării a respins interpretările apărute în spațiul public, calificând declarațiile atribuite lui Mark Rutte drept „înșelătoare”. Autoritățile italiene au precizat că utilizarea bazelor militare a fost permisă exclusiv pentru operațiuni tehnice și logistice, nu pentru misiuni de luptă.