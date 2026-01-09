Belgia, blocată de greva fermierilor, Marea Britanie, de ninsori. Atenționare de călătorie pentru români

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Belgiei că pe parcursul zilei de 9 ianuarie 2026 este anunțată o grevă națională a fermierilor, fiind anticipate perturbări și blocaje semnificative pe întreaga rețea rutieră din țară.

Potrivit MAE, principalele axe rutiere afectate vor fi: Valonia: Provincia Namur: Courrière - intersecţia E411-N4; Gembloux: sensul giratoriu Trois Clés; Saint-Germain: intrarea pe E411; Sudul regiunii: mai multe puncte de întâlnire pe N4, în faţa unităţilor Toussaint şi lângă garajul Loriers pentru cei care vin dinspre Profondeville; E411 şi E11; Loncin şi Battice: intersecţii blocate; Haut-Ittre, Hensies, Froyennes; Flandra: Wommelgem; Gent.

MAE recomandă cetățenilor români să urmărească informațiile actualizate despre traficul rutier disponibile pe paginile de internet:

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658 și +32 (0)2 343 69 35. Apelurile ajung la Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), unde sunt preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români aflați într-o situație dificilă sau de urgență pot apela telefonul de urgență al Ambasadei României în Regatul Belgiei: +32 (0) 497 428 663.

Ministerul îi informează, de asemenea, pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord că autoritățile britanice au emis un avertisment privind condițiile meteo generate de furtuna Goretti.

În acest context, sunt așteptate ninsori abundente în intervalul 8 ianuarie 2026, ora 20.00 – 9 ianuarie 2026, ora 09.00, în regiunile West Midlands, East Midlands, Gloucestershire, Yorkshire & Humber și Țara Galilor. În intervalul menționat sunt așteptate perturbări ale transportului feroviar și aerian.

Pentru informații actualizate, cetățenii români se pot informa în timp real despre situația meteorologică accesând pagina de internet: https://weather.metoffice.gov.uk/warnings-and-advice/uk-warnings#?date=2026-01-08.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la următoarele numere de telefon:

Consulatul General al României la Birmingham : +44(0)1218206427, +44(0)1218206428, +44(0)1218206429, +44(0)1218206430 +44(0)1218206431;

: +44(0)1218206427, +44(0)1218206428, +44(0)1218206429, +44(0)1218206430 +44(0)1218206431; Consulatului General al României la Londra : +44(0)2087414311;+44(0)2087413252;+44(0)2087413955; +44(0)2087413464; +44(0)2087418707; +44(0)2087416657; +44(0)2087418211; +44(0)2087412372;

: +44(0)2087414311;+44(0)2087413252;+44(0)2087413955; +44(0)2087413464; +44(0)2087418707; +44(0)2087416657; +44(0)2087418211; +44(0)2087412372; Consulatului General al României la Edinburgh : +44(0)1315249491; +44(0)1315249492;

: +44(0)1315249491; +44(0)1315249492; Consulatului General al României la Manchester: +44(0)1612360478; +44(0)1612375513; +44(0)1612369687; +44(0)1612368995;

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și sunt preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.