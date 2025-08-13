Politica Lupta cu propaganda rusă de pe reţele. Autorităţile de la Chişinău au solicitat blocarea a sute de conturi pe TikTok







Republica Moldova. La mai puţin de două luni până la alegerile parlamentare, autrităţile de la Chişinău intensifică lupta cu dizinformarea şi propaganda rusească de pe reţele de socializare. După ce a obţinut blocarea a 164 de conturi pe TikTok, autorităţile au venit cu o nouă solicitare către administratorii canalului.

De această dată, Inspectoratul General de Poliţie (IGP), Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei și Serviciului de Informații și Securitate au transmis solicitări oficiale pentru blocarea a 443 de canale TikTok.

Motivul este că aceste conturi „conțin mii de video-uri implicate în răspândirea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale”.

Potrivit unui comunicat IGP, cele 443 de canale TikTok monitorizate însumează peste 1,2 milioane de urmăritori și peste 4,5 milioane de vizualizări.

„98 de conturi au fost identificate ca promovând ideea implicării Republicii Moldova în conflictul armat din Ucraina, prin tehnici de manipulare legate de o pretinsă participare, precum și pierderile suferite de soldații Armatei Naționale pe câmpul de luptă. 59 de canale au fost deja blocate.

Au fost depistate și 12 canale care răspândeau informații false despre presupuse pregătiri de fraudare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova, dintre care 7 au fost blocate.

Totodată, un număr de 128 de canale au fost implicate în atacuri dezinformative împotriva persoanelor publice, prin defăimare și afectarea coordonată a reputației acestora, iar 53 dintre acestea au fost blocate”, se arată în comunicatul Poliţiei.

În document se mai comunică că două canale au fost identificate pentru răspândirea dezinformării referitoare la activitatea organelor de drept din Republica Moldova (judecători, procurori, poliție). Însă acestea nu au fost blocate până în prezent.

Alte 97 de canale au răspândit dezinformări legate de politica partidului de guvernământ și mesaje care incitau la ură și violență, amenințând securitatea publică.

De asemenea, 6 canale propagau dezinformare cu privire la traficul de minori ucraineni către statele membre ale Uniunii Europene, în scopuri de exploatare sexuală și trafic de organe.

Un alt canal, aflat în vizorul autorităţilor din Republica Moldova, cu conturi create pentru dezinformare şi propagandă rusească este Telegramul. Platforma este folosită pe larg de forţele anti-europene de la Chişinău pentru propaganda pro-rusă.

În ultima perioadă, pe Telegram, platformă controlată de ruşi, au apărut zeci de canale moldoveneşti, majoritatea anonime, care lansează informaţii tendenţioase şi false, de propagandă a politicii Kremlinului.

Anterior, pe Telegram au fost blocate 15 canale și 95 de chatbot-uri, la solicitarea Inspectoratului Național de Investigații (INI).

În cea mai mare parte, este vorba de pagini ale persoanelor afiliate grupului oligarhului fugar Ilan Șor. „Prin intermediul acestor canale și chatbot-uri se urmărea finanțarea ilegală a partidelor politice, mituirea alegătorilor și cumpărarea voturilor”, şi-a motivat INI solicitarea adresată Telegram.

Printre canalele blocate pe Telegram se regăsesc canalul lui Ilan Șor, al Marinei Tauber, al Evgheniei Guțul, al lui Vasile Bolea. Această listă mai este completată de blocul „Victorie”, canalul postului TV6. Pe aceste pagini erau promovate frecvent falsuri și manipulări.

Ulterior, persoanele ale căror conturi de Telegram au fost blocate au venit cu o reacție publicată de Alexandru Suhodolischi. În mesaj se spune că „toate activitățile publicistice au avut scopul de a consolida opinia publică”. Aceștia acuză Guvernul de blocarea canalelor Telegram.

În timp ce activitatea redacţiilor poate fi blocată, iar jurnaliştii pot fi trimişi în judecată pentru răspândirea ştirilor false şi calomniere, canalelor de pe Telegram şi TikTok şi autorilor de acolo nu li se întâmplă nimic.

Chiar dacă şi se obţine blocarea unor conturi pe aceste reţele, administratorii lor deschid cu uşurinţă conturi noi.

Petru Macovei, preşedintele Asociaţiei Presei Independente din Republica Moldova, a declarat anterior că autorităţile sunt neputincioase în lupta cu propaganda şi dezinformarea pe canalele TikTok şi Telegram.

„Este adevărat că Telegramul şi TikTok-ul au devenit pricipalele platforme de răspândire a informaţiei false în Republica Moldova. Propagandiştii şi dezinformatorii migrează treptat pe Tik-Tok şi Telegram. De exemplu, deputatul socialist Bogdat Ţîrdea, dar şi alţii, şi-au îndemnat următorii să se mute de pe Facebook pe Telegram. Pe motiv că pe Facebok există cenzură.

Dacă pe Facebook există instrumente care să oprească propaganda rusă, chiar aşa cum funcţionează ele, pe Telegram şi Tik-Tok lipsesc. Iar autorităţile de la noi nu reuşesc să facă prea multe. Deseori fiind exclusă orice conlucrare cu patronii acestor platforme.

Sperăm ca în acest sens să fie luată o decizie la nivel european. Ca administratorii acestor platforme să întroducă instrumente restrictive pentru propagandă şi dezinformare. În caz contrar, să fie sancţionaţi la greu”, a declarat Petru Macovei pentru EvZ.