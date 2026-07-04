Lumina de la Philadelphia. 4 iulie 1776 și nașterea unei noi măsuri a libertății

În vara fierbinte a anului 1776, pe 4 iulie, într-o sală modestă din Philadelphia, Pennsylvania, cincizeci și șase de bărbați semnau ceea ce regele George al III-lea al Marii Britanii considera un act de înaltă trădare. Declarația de Independență!

Pentru restul lumii însă, acea zi de 4 iulie avea să devină certificatul de naștere al unei idei radicale: aceea că libertatea nu este un privilegiu acordat de monarhi, ci un drept inalienabil al fiecărei ființe umane.

Adoptarea Declarației de Independență a Statelor Unite ale Americii nu a reconfigurat doar harta geopolitică a vremii, ci a oferit umanității o nouă unitate de măsură pentru demnitate și pentru guvernare legitimă.

Ruptura dintre cele 13 colonii americane și Coroana Britanică este adesea explicată prin prisma conflictelor economice. Este dat ca exemplu faimosul principiu „No taxation without representation” / Nicio taxă fără reprezentare, născut în urma unor legi abuzive precum “Stamp Act” sau taxele pe ceai.

Însă Declarația redactată de Thomas Jefferson a ridicat o dispută fiscală și administrativă la rangul de filosofie universală.

Inspirându-se din iluminismul european, în special din scrierile lui John Locke, Jefferson a așezat la temelia noului stat cuvinte care rezonează și astăzi cu aceeași forță revoluționară: „Considerăm aceste adevăruri ca fiind de la sine înțelese, că toți oamenii sunt creați egali, că sunt înzestrați de Creatorul lor cu anumite Drepturi inalienabile, printre care se numără Viața, Libertatea și căutarea Fericirii.”

Pentru prima dată în istoria modernă, un guvern era definit nu prin puterea sa de a domni, ci prin datoria sa de a proteja aceste drepturi. Dacă un regim eșua în această misiune, Declarația stipula clar un alt drept fundamental: cel al poporului de a-l modifica sau de a-l aboli.

La 1776, Declarația de Independență era o promisiune imperfectă. În ciuda cuvintelor mari, egalitatea nu se aplica sclavilor afro-americani, populațiilor indigene sau femeilor. Cu toate acestea, geniul documentului a constat în universalitatea textului. El a funcționat ca o busolă morală pe care generațiile viitoare au folosit-o pentru a corecta nedreptățile sistemului.

În secolul al XIX-lea, aboliționiști precum Frederick Douglass sau președintele Abraham Lincoln au invocat textul din 1776 pentru a demonstra că sclavia este o contradicție flagrantă cu actul fondator al națiunii.

În 1848, la Convenția de la Seneca Falls, mișcarea pentru drepturile femeilor a adoptat „Declarația de Sentimente”, parafrazând intenționat textul lui Jefferson: „Considerăm aceste adevăruri ca fiind de la sine înțelese: că toți oamenii și toate femeile sunt creați egali.”

În 1963, pe treptele Memorialului Lincoln, Martin Luther King Jr. descria Declarația de Independență ca pe o „promisiune de plată” pe care America era, în sfârșit, chemată să o onoreze pentru toți cetățenii săi, indiferent de culoarea pielii.

Efectul de domino al zilei de 4 iulie 1776 s-a simțit rapid dincolo de Atlantic. Ea a netezit calea către Revoluția Franceză din 1789 și a servit drept model pentru mișcările de emancipare din America Latină din secolul al XIX-lea, conduse de figuri precum Simón Bolívar.

În secolul al XX-lea, după prăbușirea imperiilor coloniale, zeci de noi state și-au redactat proclamațiile de suveranitate având în minte modelul din Philadelphia.

Astăzi, 4 iulie, nu este doar o sărbătoare națională americană marcată de artificii și parade.

În istoria universală, această dată rămâne un monument al curajului politic. Ea ne reamintește că libertatea nu este o stare de fapt, ci o cucerire permanentă, o măsură a demnității umane care trebuie apărată și extinsă zi de zi, în fața oricărei forme de tiranie sau abuz de putere.