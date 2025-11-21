Ludovic Orban îl critică pe șeful SPP, Lucian Pahonțu, dar îl apără pe Nicușor Dan: Nu cred că e încălecat de servicii

Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban a lansat critici dure la adresa modului în care sunt gestionate funcțiile de conducere în structurile de securitate ale statului, vorbind despre mandate prelungite excesiv și lipsa unei rotații firești la vârful instituțiilor. Declarațiile au fost făcute la B1 TV, unde acesta a comentat atât situația din serviciile de informații și protecție, cât și relația sa cu președintele Nicușor Dan.

Orban a subliniat că, în opinia sa, nu este normal ca aceiași oameni să ocupe poziții cheie timp de un deceniu sau chiar două, fără ca statul să promoveze schimbări de generație. „Directorul SPP putea fi schimbat. Pahonțu e pus de 20 de ani în funcție. Voiam să fac o postare azi cu o oarecare amărăciune: Orban – out, Pahonțu – in. All in”, a spus fostul consilier prezidenţial, referindu-se la Lucian Pahonțu, directorul Serviciului de Protecție și Pază.

Ludovic Orban a precizat că nu contestă neapărat profesionalismul lui Lucian Pahonțu, însă consideră că „e vremea schimbărilor”, mai ales în zone atât de sensibile ale aparatului de stat. „Domnul Pahonțu ca și director al SPP a fost bun, dar e vremea schimbărilor. Așa e normal, așa e firesc, așa se întâmplă în toate societățile democratice”, a afirmat el. Spunând că democrația presupune nu doar alegeri, ci și o circulație reală a elitelor și o reîmprospătare periodică a conducerii în structurile de securitate.

Lucian Pahonțu a fost numit director al Serviciului de Protecție și Pază la 7 decembrie 2005, iar în toamna anului 2024 a devenit subiectul discuțiilor privind „prelungirea” mandatului său, în contextul apropierii vârstei de pensionare. Pe 25 octombrie 2024 au apărut în presă informații că se pregătește în CSAT menținerea lui în funcție chiar și după împlinirea vârstei de 60 de ani, adică 2 noiembrie 2024. Ulterior, pe 1 noiembrie 2024, președintele Iohannis a semnat decretul prin care Pahonțu era trecut în rezervă, cu efect de la 2 noiembrie 2024. A rămas la conducerea SPP ca civil.

În același context, Orban a revenit asupra motivelor care l-au determinat să îl susțină pe Nicușor Dan în campania prezidențială. El a spus că atât el, cât și electoratul de dreapta au proiectat mari așteptări de reformă asupra actualului președinte.

„Oamenii care l-au votat pe Nicușor Dan l-am votat pentru că l-am considerat un garant al democrației. Așa trebuie să se comporte. L-am considerat un om drept, preocupat ca justiția să facă dreptate în țară… L-am votat pentru că am crezut că va fi și sper să fie un susținător al reformei administrației, al reformei pensiilor speciale”, a mai adăugat Orban.

Întrebat direct dacă președintele este „încălecat” de oamenii din servicii, Ludovic Orban a evitat formulările radicale și a oferit un răspuns ponderat, încercând să delimiteze criticile la adresa sistemului format din persoane. El a declarat că nu îl consideră pe Nicușor Dan o marionetă a structurilor de securitate și că, dincolo de influențe și sfaturi, președintele are capacitatea de a decide singur.

„Eu nu cred că e încălecat. E un om care ia decizii conform propriilor evaluări. Deși sunt oameni care încearcă să se facă utili, încearcă să dea o mână de ajutor, nu cred că e un om care poate să fie manipulat, sau, așa cum spun cei din servicii, să fie exploatat în orb”, a declarat Orban la B1 TV.