Ludovic Orban, despre referendumul inițiat de Nicușor Dan: Este un demers inutil

Ludovic Orban, despre referendumul inițiat de Nicușor Dan: Este un demers inutilLudovic Orban.
Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei, a declarat, marți, că „așa-zisul” referendum inițiat de președintele Nicușor Dan este un demers „inutil”, care poate deveni „contraproductiv”. „Cel mai probabil, foarte mulţi magistraţi nu îşi vor exprima opinia”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Ludovic Orban: „Consultarea nu va genera niciun rezultat care să poată fi considerat benefic”

Fostul consilier prezidențial a afirmat că, în lipsa unei baze constituționale și legale, președintele nu poate determina magistrații să participe la această consultare, iar cel mai probabil mulți dintre ei nu își vor exprima opinia.

„Dar, chiar dacă, în cel mai fericit caz, vor vota mai mult de jumătate dintre magistraţi, consultarea nu va genera niciun rezultat care să poată fi considerat benefic, indiferent de rezultatul acesteia. În cazul, cel mai probabil, în care majoritatea magistraţilor vor spune că actualul CSM este în regulă, acest rezultat va reprezenta o validare a stării actuale de lucruri din justiţie şi va lipsi de legitimitate orice măsuri de schimbare, deşi este evident pentru orice cetăţean că sistemul de justiţie este grav bolnav şi că sunt necesare îmbunătăţiri profunde”, a explicat acesta.

Președintele nu are pârghii legale pentru revocarea membrilor CSM

Potrivit acestuia, chiar dacă majoritatea magistraților care își vor exprima punctul de vedere vor considera că actualul CSM nu reprezintă interesul public, președintele nu dispune de nicio pârghie legală pentru revocarea membrilor.

„Şi mă îndoiesc că vreunul dintre ei va avea bunul simţ să îşi prezinte demisia. Probabilitatea de iniţiere a procedurilor de revocare prevăzute de lege este infimă. Mai mult decât atât, CSM şi Inspecţia Judiciară subordonată îşi vor înăspri controlul asupra magistraţilor pentru a îi pedepsi că au votat contra”, a mai spus Ludovic Orban.

Ludovic Orban: „La baza schimbărilor trebuie pusă voinţa exprimată clar de societate”

El a mai afirmat că măsurile de reformă în justiție trebuie să fie, în primul rând, de natură legislativă.

„Închei prin a spune clar că sunt susţinătorul unei reforme profunde în justiţie. Dar consider că la baza schimbărilor trebuie pusă voinţa exprimată clar de societate şi că măsurile sunt în primul rând de natură legislativă”, a mai adăugat fostul consilier prezidențial.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va iniția, în luna ianuarie, un referendum adresat magistraților, cu o singură întrebare: „CSM acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”.

