Referendum anunțat de Nicușor Dan în sistemul judiciar se va desfășura prin vot secret, prin corespondență

Referendumul anunțat de președintele României, Nicușor Dan, privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urmează să fie organizat prin corespondență, potrivit unor surse oficiale.

Consultarea va avea loc în rândul magistraților, care vor primi la instanțe plicuri conținând întrebarea referendumului și vor transmite răspunsurile către Administrația Prezidențială, fără a-și divulga identitatea. Demersul are caracter consultativ, iar în funcție de rezultatul obținut, decizia ulterioară va fi una politică.

Potrivit surselor oficiale, consultarea președintelui cu privire la activitatea CSM ar urma să fie realizată prin vot prin corespondență.

Aceasta presupune ca magistrații să primească un plic cu întrebarea privind activitatea CSM la instanțele în care își desfășoară activitatea și să trimită răspunsurile la Administrația Prezidențială, fără a-și dezvălui identitatea.

Președintele Dan a avut, luni, trei runde de discuții cu reprezentanții magistraților, una publică și două cu magistrați care nu au dorit să se exprime în mod public.

Pe parcursul acestor întâlniri, au fost prezentate nemulțumiri legate de funcționarea justiției și de activitatea sistemului judiciar.

Președintele Nicușor Dan a anunțat anterior că va iniția în luna ianuarie un referendum în rândul corpului magistraților cu o singură întrebare:

„Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”

În funcție de rezultatul consultării, Dan a declarat că se vor lua decizii politice ulterioare privind CSM.

Sursele citate au menționat că această consultare ar urma să fie organizată imediat după sărbători, iar dacă magistrații concluzionează că CSM nu reprezintă interesul public, conducerea acestui for ar urma să plece „de urgență”, potrivit declarațiilor anterioare ale președintelui. Digi24

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis un comunicat în care afirmă că nu va tolera „nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea autorității judecătorești” ca urmare a inițiativei referendumului anunțat de președinte.

Secția pentru judecători a CSM a subliniat că referendumul propus nu este prevăzut de dispozițiile legale pentru profesia de judecător și că autoritatea judecătorească își exercită atribuțiile în mod autonom.

Procurorii din cadrul CSM au făcut, de asemenea, o declarație prin care precizează că rolul constituțional al Consiliului este de a garanta independența justiției și că orice demers referitor la consultarea magistraților trebuie să respecte cadrul constituțional și legal existent.

În discuțiile publice a apărut și punctul de vedere al unor specialiști în drept, care au menționat că organizarea unui referendum în rândul magistraților nu este prevăzută de Constituție și că nu există un precedent legal pentru un astfel de demers consultativ pe baza profesiei.

Aceste opinii arată că pot exista aspecte legale care necesită clarificare în ceea ce privește modul concret de organizare și dacă acesta se încadrează în prevederile legale actuale.

Până la momentul organizării consultării, rămân aspecte de clarificat privind cadrul legal și procedurile concrete prin care magistrații vor fi întrebați și cum vor fi validate rezultatele.

Obiectivul președintelui rămâne ca această consultare să asigure o imagine clară asupra percepției magistraților privind activitatea CSM, iar, în funcție de răspunsul primit, să fie propuse măsuri politice sau legislative ulterioare.