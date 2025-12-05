Lucian Despoiu, specialistul în infrastructura digitală care a schimbat politica din Franța

Lucian Despoiu, românul care a preluat controlul asupra Atlantico, unul dintre site-urile importante ale dreptei franceze, este prezent de peste 20 de ani în lumea campaniilor politice și a marketingului digital. Activitatea sa include consultanță electorală internațională și colaborări cu partide din România, Moldova și Serbia, dar și implicări controversate, precum acuzații legate de ferme de trolli sau operațiuni anti-Trump în Statele Unite.

Lucian Despoiu se numără printre primii antreprenori din mediul online românesc. A fost implicat în dezvoltarea platformei eJobs și a agenției de marketing digital Kondiment, iar ulterior a condus compania de campanii politice și tehnologie Majoritas. În 2013, a fost numit consul onorific al Republicii El Salvador la București. Acesta a devenit propietarul site-ului francez Atlantico.

Majoritas s-a prezentat ca firmă de consultanță politică globală, activă în peste 40 de țări din 2008. Potrivit partenerului său de atunci, Stelian Nistor, firma a colaborat cu cinci președinți, opt prim-miniștri și 20 de partide, realizând 15 campanii majore, dintre care 14 au fost câștigătoare.

În anii 2000, Lucian Despoiu a fost implicat în mai multe campanii electorale interne pentru lideri PNL și PSD, printre care Călin Popescu-Tăriceanu, Crin Antonescu și Radu Mazăre, potrivit Digi24 și presei de atunci. În 2017, HotNews relata că firma sa, Majoritas, a colaborat într-o campanie din Serbia alături de consultantul israelian Asaf Eisin.

Presa a asociat ulterior Majoritas și cu campania PSD pentru alegerile parlamentare din 2016 și cu campania Gabrielei Firea pentru Primăria Capitalei. Despoiu a susținut că firma a furnizat doar o prezentare, fără implicare efectivă, fiind prezent constant ca specialist în infrastructura digitală.

În Moldova, aproape toate marile partide pro-occidentale au apelat la consultanța digitală furnizată de Lucian Despoiu și firma sa Majoritas. PAS a recunoscut oficial că a avut un contract pentru promovarea partidului pe rețelele de socializare, iar Ion Harghel, fost apropiat al PDM, a declarat că partidul a folosit instrumente automate și a menționat existența unei „ferme de troli”.

Harghel a susținut că și alte formațiuni politice, precum Platforma DA și PSRM, au utilizat la un moment dat astfel de instrumente digitale. Despoiu a furnizat infrastructura digitală pentru o parte semnificativă a spațiului politic online din Moldova, unde nu întotdeauna se putea diferenția între conturi reale și automate.