Cine e românul care a devenit proprietar al celebrei publicații franceze Atlantico

Lucian Despoiu, antreprenor român cunoscut în special pentru activitatea sa în domeniul campaniilor digitale, a devenit acţionarul majoritar al publicației online franceze Atlantico, un site de orientare conservatoare și de dreapta, cu un public semnificativ în Hexagon.

Tranzacția, estimată la puțin peste două milioane de euro, a fost confirmată de fondatorul Atlantico, Jean-Sebastien Ferjou. Potrivit lui Ferjou, „Acordul nostru între acţionari a protejat întotdeauna independenţa editorială totală a redacţiei şi aşa va rămâne”.

Fondatorul site-ului a explicat că Despoiu a fost atras de modelul editorial al publicației și de rețeaua de câteva mii de experți – economiști, avocați, cercetători și politologi – care contribuie constant la articolele Atlantico.

Despoiu este cunoscut în mediul online internațional ca fondator al agenției multinaționale de servicii digitale Kondiment și al companiei Majoritas, specializată în strategii pentru campanii electorale. Site-ul Majoritas afirmă că a derulat proiecte în peste 40 de țări începând cu 2008. În acest context, preluarea controlului Atlantico reprezintă o continuare a implicării sale în proiecte cu impact politic și mediatic.

Ferjou a subliniat că publicația urmărește între unu și două milioane de vizitatori unici lunar și că planurile pentru viitor includ adaptarea platformei la noile realități digitale, inclusiv integrarea inteligenței artificiale și a algoritmilor de social media.

„Eu personal am fost atras de energia sa, de expertiza digitală a echipelor sale şi de dorinţa noastră comună de a propulsa Atlantico în noua eră care se deschide pentru mass-media, deoarece algoritmii de social media şi inteligenţa artificială remodelează din nou peisajul modelelor economice”, a adăugat Ferjou.

Atlantico a fost lansat în 2011 și și-a câștigat notorietatea prin materiale controversate și investigații jurnalistice remarcabile. Printre primele subiecte care au atras atenția publicului s-au numărat afișul „Zidul idioţilor” în birourile Sindicatului din Magistratură și înregistrările clandestine realizate de Patrick Buisson, fost consilier al președintelui Nicolas Sarkozy, în Palatul Elysee.

În prezent, publicația se bazează pe contribuții ale experților și a trecut de la un model gratuit la unul bazat pe abonamente și publicitate, evoluând într-un mediu digital extrem de competitiv.

Printre acționarii rămași se numără editorialistul economic Jean-Marc Sylvestre și Stanislas de Bentzmann, directorul companiei de consultanță tehnologică Devoteam, în timp ce primii investitori, precum Charles Beigbeder, s-au retras complet.

Preluarea de către Despoiu a fost imediat remarcată de presa franceză. Le Point îl descrie drept „misteriosul strateg electoral” și subliniază că această achiziție „marchează o etapă semnificativă în expansiunea acestui jucător major cu influență politică și mediatică”.